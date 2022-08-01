РФ продолжает перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины, - Генштаб

Также силами инженерных подразделений противник пытается восстановить разрушенные и поврежденные мосты и мостовые переправы через Днепр.

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По данным Генштаба, по состоянию на вечер 1 августа на Краматорском направлении в связи со значительными потерями живой силы, военной техники и низким уровнем морально-психологического состояния личного состава противник активных наступательных действий не вел. Обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии позиции наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Кривая Лука, Серебрянка, Ивано-Дарьевка, Григоровка, Звановка, Верхнекаменное и Спорное. РФ нанесла авиаудары возле Серебрянки и Григоровки. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении враг из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Сеньковки и Липковки Черниговской области и Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья Сумской области. Вел воздушную разведку БпЛА возле Гремяча и Глухова. В целях противодействия техническим средствам разведки развернул комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы районов Харькова, Прудянки, Нового и еще четырнадцати населенных пунктов. Силами разведывательной группы пытался разоблачить огневые позиции наших войск, успеха не имел, поэтому отошел.

В Славянском направлении противник из танков и артиллерии разных калибров обстрелял районы населенных пунктов Норцовка, Чеполь, Грушуваха, Родное, Вернополье, Гусаровка, Дибровно, Долина и Адамовка.

Недалеко от Мазановки Силиами обороны разоблачена и обезврежена разведывательная группа противника.

На Бахмутском направлении противник задействовал для обстрелов танки и артиллерию недалеко от Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцева, Вершины, Кодемы, Веселого и Майского. Цинично нанес авиаудары по населенным пунктам Покровское, Новолуганское, Соледар, Вершина, Яковлевка, Бахмут и Кодема.

В районе Яковлевки враг пытался вести разведку силами разведывательной группы. Оккупанты обнаружены и понесли потери. Остатки группы скрылись.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы неподалеку от Новокалинового, Новобахмутовки, Песков и Красногоровки. Нанес авиационный удар возле Нью-Йорка. Вел штурмовые действия в направлениях Авдеевки и Песков, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Марьинка, Павловка, Новоселка, Новополь, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов и Каменское.

Также украинские воины свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлении Марьинки. Враг с целью выявления наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку. РФ продолжает перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины.

На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения наших подразделений.

Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанес авиационных ударов возле Белой Криницы и Андреевки. Вел воздушную разведку БПЛА.

Силами инженерных подразделений противник пытается восстановить разрушенные и поврежденные мосты и мостовые переправы через Днепр.

Напомним, что в Украину прибыли еще четыре HIMARS.