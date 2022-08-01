79% украинцев считают, что между Украиной и РФ должны быть закрытые границы с визами - опрос

79% украинцев считают, что между Украиной и Россией должны быть закрытые границы с визами и таможнями – "так же, как с другими государствами". Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Только 11% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен. Еще 1% респондентов выступают за объединение Украины с РФ в одно государство.

По состоянию на февраль доля тех, кто дал первый ответ, была лишь 44%, а вот тех, кто выступал за дружбу и открытость границ с Россией было больше - 48%. Такая ситуация оставалась более или менее стабильной с осени 2014 года. Однако до войны на Донбассе к последней категории относилось около 70% опрашиваемых.

Наибольшие же относительные изменения в таком отношении к РФ в июле по сравнению с февралем произошли на востоке Украины: там доля выбравших закрытые границы с визами и таможнями возросла с 23% до 70%. На юге рост составил с 35% до 77%, в центре Украины – с 49% до 80%, на западе – с 55% до 86%.

Примечательно, что сейчас этот вариант выбирает большинство, а именно 52% русскоязычных россиян Украины. Среди русскоязычных украинцев таких 76%, среди украинцев-билингвов – 78%, среди украиноязычных украинцев – 83%.

Опрос был проведен 6-20 июля среди 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров с последующим статистическим взвешиванием. В выборку не включались жители территорий, оккупированных до 24 февраля, а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля.

В КМИС отмечают, что при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких до 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Однако оккупация Россией новых территорий и отключение там украинской связи добавляет определенное систематическое отклонение (так, среди опрошенных только 0,2%, то есть 4 человека из выборки представляют оккупированные районы). Есть и другие факторы, которые могут влиять на качество результатов в условиях военного времени. Хотя все равно социологи считают, что исследование сохраняет высокую репрезентативность.

Напомним, что с 26 февраля Украина закрыла границы, но только с Россией, Белоруссией и непризнанным Приднестровьем. Также закрыты все воздушные пункты пропуска. При этом для граждан России с 1 июля был введен визовый режим посещения Украины.