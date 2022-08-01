79% українців вважають, що між Україною і РФ мають бути закриті кордони з візами - опитування

79% українців вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами та митницями - "так само, як з іншими державами". Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Лише 11% вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами без віз і митниць. Ще ж 1% респондентів виступають за об’єднання України з РФ в одну державу.

Станом на лютий частка тих, хто дав першу з відповідей, було лиш 44%, а от тих, хто виступав за дружбу та відкритість кордонів з Росією було більше - 48%. Така ситуація залишалася більш-менш стабільною з осені 2014 року. Однак до війни на Донбасі до останньої категорії належало близько 70% опитуваних.

Найбільші ж відносні зміни у такому ставленні до РФ у липні порівняно з лютим відбулися на сході України: там частка тих, хто вибрав закриті кордони з візами та митницями, зросла з 23% до 70%. На півдні ріст становив з 35% до 77%, в центрі України - з 49% до 80%, на заході - з 55% до 86%.

Примітно, що зараз цей варіант обирає й більшість, а саме 52% російськомовних росіян України. Серед російськомовних українців таких 76%, серед українців-білінгвів - 78%, серед україномовних українців - 83%.

Опитання було проведено 6-20 липня серед 2000 респондентів методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів та подальшим статистичним зважуванням. До вибірки не включалися жителі територій, окупованих до 24 лютого, а також громадяни, які виїхали закордон після 24 лютого.

У КМІС зазначають, що за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Однак окупація Росією нових територій та вимкнення там українського зв'язку додає певне систематичне відхилення (так, серед опитаних лише 0,2%, тобто 4 людини з вибірки представляють окуповані райони). Також є й інші фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах воєнного часу. Хоча все рівно соціологи вважають, що дослідження зберігає високу репрезентативність.

Нагадаємо, що з 26 лютого Україна закрила кордони, але лише з Росією, Білоруссю та невизнаним Придністров'ям. Також закрито всі повітряні пункти пропуску. При цьому для громадян Росії з 1 липня було запроваджено візовий режим відвідання України.