З 1 липня Україна запровадила візовий режим із Росією

З 1 липня 2022 року почало діяти рішення Кабінету міністрів України про припинення безвізових поїздок для росіян. Безвізовий режим між Україною та РФ діяв із 1997 року.

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Про це нагадав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко у своєму Facebook.

"Подорожі без візи – це привілей для громадян розвинених демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І Росія до цього списку явно не потрапляє", - вважає Дейнеко.

Росіяни можуть оформити візи в компетентних центрах компанії VFS Global у восьми містах РФ : Москві, Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі. Також це можна зробити у третіх країнах.

При цьому в МЗС України наголосили, що наявність візи не гарантує, що громадянина РФ пропустять через кордон, остаточне рішення прийматимуть співробітники прикордонної служби.

Дейнеко також на цьому наголосив і сказав, що власники візи мають відповідати й іншим умовам перетину українського кордону, прикордонники обов'язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав візу буде скасовано на місці, зазначив голова ДПС.

Візовий режим із РФ запровадили з ініціативи президента Володимира Зеленського, який дав таке доручення уряду після схвалення відповідної петиції.