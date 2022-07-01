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З 1 липня Україна запровадила візовий режим із Росією
З 1 липня 2022 року почало діяти рішення Кабінету міністрів України про припинення безвізових поїздок для росіян. Безвізовий режим між Україною та РФ діяв із 1997 року.
Про це нагадав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко у своєму Facebook.
"Подорожі без візи – це привілей для громадян розвинених демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І Росія до цього списку явно не потрапляє", - вважає Дейнеко.
Росіяни можуть оформити візи в компетентних центрах компанії VFS Global у восьми містах РФ : Москві, Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі. Також це можна зробити у третіх країнах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому в МЗС України наголосили, що наявність візи не гарантує, що громадянина РФ пропустять через кордон, остаточне рішення прийматимуть співробітники прикордонної служби.
Дейнеко також на цьому наголосив і сказав, що власники візи мають відповідати й іншим умовам перетину українського кордону, прикордонники обов'язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав візу буде скасовано на місці, зазначив голова ДПС.
Візовий режим із РФ запровадили з ініціативи президента Володимира Зеленського, який дав таке доручення уряду після схвалення відповідної петиції.