Україна запроваджує візовий режим для громадян Росії

З 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в'їзду для громадян РФ.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У рамках протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в'їзду російських громадян на територію України", - зазначив Зеленський.

За його словами, сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України та Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією.

Офіційно Україна запроваджує візовий режим в'їзду для громадян РФ з 1 липня 2022 року.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував рішення уряду та глави держави: "Безпека сьогодні перебуває у пріоритеті. На тлі повномасштабної війни, яку розпочала Росія, необхідне посилення режиму контролю за в'їздом громадян Росії на територію України. Також є запит суспільства та влади це дуже важливо".

Раніше Володимир Зеленський у відповідь на петицію щодо запровадження візового режиму для росіян заявив, що він підтримує цю пропозицію.