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Украина вводит визовый режим для граждан России
С 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - отметил Зеленский.
По его словам, сегодня Кабмин должен принять это важное решение – Постановление О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно запланированному решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.
Ранее Владимир Зеленский в ответ на петицию о введении визового режима для россиян заявил, что он поддерживает это предложение.