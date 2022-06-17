Украина вводит визовый режим для граждан России

С 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - отметил Зеленский.

По его словам, сегодня Кабмин должен принять это важное решение – Постановление О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией.

Согласно запланированному решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.

Ранее Владимир Зеленский в ответ на петицию о введении визового режима для россиян заявил, что он поддерживает это предложение.