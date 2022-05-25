- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Зеленский ответил на петицию о визовом режиме для граждан РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию о введении визового режима для россиян заявил, что он поддерживает это предложение.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", - сказал глава государства.
Президент направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо, в котором поручил проработать этот вопрос.
Напомним, петицию зарегистрировали 11 февраля, 2 мая она набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом.Подписывайтесь на наш YouTube канал