Евросоюз отменил упрощенный визовый режим с РФ

С 28 февраля Европейский Союз приостанавливает упрощенный визовый режим для граждан Российской Федерации.

Как сообщает ТАСС, теперь граждане этой страны не смогут использовать упрощенный пакет документов и платить больше за визовые заявки.

Ранее сообщалось, что 25 февраля главы государств и правительств стран НАТО, а также Финляндии и Швеции и руководство Евросоюза провели онлайн-саммит в связи с нападением России на Украину.

В ходе встречи стороны приняли документ, в котором говорится о нарушении российской стороной Основополагающего акта Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности от 1997 года.

Текст принятого заявления был опубликован на сайте организации.

В свою очередь, генеральный секретарь Йенс Столтенберг, выступив на брифинге, подчеркнул, в частности, что цели Кремля не ограничиваются Украиной, поскольку ранее РФ потребовала от НАТО заключить соглашение о взаимных гарантиях безопасности с жесткими устровиями.

Столтенберг отметил, что ЕС и страны НАТО уже ввели значительные санкции против России, однако они "должны быть готовы сделать больше, даже если это означает, что мы должны заплатить цену, потому что мы в этом надолго".