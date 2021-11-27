Запрет въезда россиянам: Зеленский ответил на петицию

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию активиста Сергея Стерненко, предлагающую запретить или ограничить российским гражданам въезд на территорию страны.

Об этом говорится на сайте президента.

В своем ответе Владимир Зеленский поблагодарил всех причастных к петиции, и назвал "оправданным" внимание общества к этому вопросу на фоне агрессии России. Президент перечислил ряд мер, с помощью которых Украина с 2014 года усилила контроль на российской границе, а именно:

- в 2015 году Киев в одностороннем порядке отменил возможность въезда граждан России на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении: теперь въезд возможен только по дипломатическим, служебным и загранпаспортам;

- с начала 2018 года украинские пограничники начали фиксировать биометрические данные иностранцев, в том числе граждан России.

Зеленский отметил, что введение дополнительных изменений в режим поездок между Украиной и РФ требует детального изучения и анализа всех сценариев. В частности, нужен анализ с точки зрения безопасности и социальных последствий таких изменений, объяснил президент.

Президент резюмировал, что действующий режим поездок в Россию нуждается в тщательном изучении. Он заверил, что послал петицию секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и главе Службы безопасности Ивану Баканову с просьбой проанализировать режим въезда.

Отметим, автор петиции — активист Сергей Стерненко. Он предложил запретить гражданам России въезд в Украину или ввести визовый режим с РФ. Петиция появилась на сайте президента 2 ноября. 11 ноября петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, так что ее пришлось рассматривать президенту.

Напомним, ранее Зеленский ответил на петицию относительно полного запрета концертов артистов из России до возвращения Украине контроля над временно оккупированным Крымом и над своими восточными границами.