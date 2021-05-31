Суд дал Стерненко условный срок за хранение патрона по делу о похищении депутата

Одесский апелляционный суд частично отменил приговор бывшим активистам одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и Руслану Демчуку за похищение в 2015 году депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Такое решение суд огласил на заседании 31 мая.

В частности, по части 2 статьи 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека) суд подтвердил признание их виновными, но отменил наказание ввиду истечения сроков давности преступления.

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В то же время суд решил отменить обоим обвиняемым приговор и закрыть дело по части 2 статьи 187 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору или ранее судимым), поскольку пришел к выводу, что сторона обвинения не предоставила достаточно доказательств их вины.

Приговор по части 1 статьи 263 УК (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия или боеприпасов) Стерненко апелляционный суд подтвердил, при этом наказание в виде трех лет лишения свободы ему назначили условно, с испытательным сроком в один год.

При этом апелляционный суд решил исключить из приговора квалифицирующие признаки преступления по части 2 статьи 146 УК как совершенного из корыстных мотивов и способом, опасным для жизни потерпевшего. Также исключено указание на отягчающее обстоятельство в виде выполнения потерпевшим Щербичем служебных и общественных обязанностей.

Кроме того, суд решил исключить из мотивации приговора приобретение Стерненко пистолета и семи патронов калибра 9 мм, которые нашли по месту его проживания. Также суд исключил из приговора отсылку к протоколу осмотра места событий от 26 апреля 2015 года с участием Щербича, протоколу следственного эксперимента от 9 июня 2015 года, а также протоколу предъявления Щербичу упомянутого пистолета от 23 декабря 2015 года.

Помимо этого, из приговора исключили указание того, что автомобиль Opel, на котором приехали на встречу с Щербичем Стерненко и Демчук, принадлежал последнему.

В то же время отдельно в приговоре решено указать, что доказательством вины Стерненко в хранении боеприпасов, а именно найденного у него патрона калибра 5,45 мм, являются выводы судебно-баллистической экспертизы.

Решение о круглосуточном домашнем аресте Стерненко и Демчука, принятое ранее до вынесения решения по апелляции, суд, соответственно, отменил.

Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде в течение трех месяцев. Сам Стерненко, недовольный оставлением за ним вины в хранении патрона, заявил, что его защита решение обжалует.

Напомним, что на предыдущем заседании 21 мая суд завершил рассмотрение доказательств по делу, после чего провел судебные дебаты и взял десять дней на принятие решения.

Изначально суд должен был рассмотреть апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку 16 апреля, но перенес заседание на неделю, а 23 апреля сторона обвинения неожиданно заявила о новых доказательствах по делу, которые не были предоставлены суду первой инстанции. Прокуратура потребовала приобщить их к делу, суд решил эти доказательства рассмотреть и перенес заседание на 14 мая. Впоследствии заседание решили продолжить еще 20 и 21 мая.

23 февраля Приморский районный суд Одессы признал Стерненко и Демчука виновными в похищении директора дома культуры в селе Фонтанка Сергея Щербича 24 апреля 2015 года, вскоре после его избрания депутатом Коминтерновского райсовета. Их приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

После вынесения приговора подсудимым надели наручники, взяли под стражу и отправили в следственный изолятор. Однако 9 апреля Одесский апелляционный суд ним применил нехарактерную меру — отпустил под домашний арест вместо ожидания решения по апелляции в СИЗО.