Политика 10 минут назад

Рассмотрение апелляции на приговор Стерненко перенесли на 23 апреля

Ранее суд принял необычное решение отпустить подсудимых по домам до вынесения решения по апелляции

Фото: скриншот видео с YouTube-канала Сергея Стерненко Фото: скриншот видео с YouTube-канала Сергея Стерненко
Фото: скриншот видео с YouTube-канала Сергея Стерненко

Одесский апелляционный суд перенес с 16 на 23 апреля рассмотрение апелляции на приговор к семи годам и трем месяцем тюрьмы бывших активистов одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и Руслана Демчука. Об этом сам Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, 9 апреля этот суд решил отпустить их под домашний арест до вынесения решения по апелляции, при том что обычной практикой является ожидание подсудимых вступления в силу приговора под стражей в следственном изоляторе.

Кратко и по делу в Telegram

23 февраля Приморский районный суд Одессы признал Стерненко и Демчука виновными в похищении в апреле 2015 года директора дома культуры в селе Фонтанка Сергея Щербича вскоре после его избрания депутатом Коминтерновского райсовета. Тогда после вынесения приговора подсудимым надели наручники, взяли под стражу и отправили в СИЗО.

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Данное решение вызвало негодование среди сторонников Стерненко, в тот же день вылившееся в акцию протеста под зданием Офиса президента с требованием его освободить. Акция с применением файеров переросла в столкновения с правоохранителями, что для 27 сотрудников полиции и Нацгвардии закончилось ожогами глаз. Впоследствии, на акции 27 февраля сторонники Стерненко также забросали файерами здание Офиса генпрокурора.

Однако наибольший скандал вызвала акция, проведенная в день рождения Стерненко 20 марта также под ОП. Ее участники забросали здание файерами, после чего обожгли входную табличку, изрисовали весь фасад ОП граффити, в том числе с оскорбительными для президента и правоохранителей надписями, разбив также стекла в дверях.

Нанесенный ущерб в ОП тогда оценили в 2 млн грн. Позже, после отмывания здания, в Госуправлении делами назвали сумму на ремонт в размере 1,5 млн грн.

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