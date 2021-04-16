Рассмотрение апелляции на приговор Стерненко перенесли на 23 апреля

Одесский апелляционный суд перенес с 16 на 23 апреля рассмотрение апелляции на приговор к семи годам и трем месяцем тюрьмы бывших активистов одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и Руслана Демчука. Об этом сам Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, 9 апреля этот суд решил отпустить их под домашний арест до вынесения решения по апелляции, при том что обычной практикой является ожидание подсудимых вступления в силу приговора под стражей в следственном изоляторе.

23 февраля Приморский районный суд Одессы признал Стерненко и Демчука виновными в похищении в апреле 2015 года директора дома культуры в селе Фонтанка Сергея Щербича вскоре после его избрания депутатом Коминтерновского райсовета. Тогда после вынесения приговора подсудимым надели наручники, взяли под стражу и отправили в СИЗО.

Читайте также: Рада осудила скандальную акцию протеста под Офисом президента 20 марта

Данное решение вызвало негодование среди сторонников Стерненко, в тот же день вылившееся в акцию протеста под зданием Офиса президента с требованием его освободить. Акция с применением файеров переросла в столкновения с правоохранителями, что для 27 сотрудников полиции и Нацгвардии закончилось ожогами глаз. Впоследствии, на акции 27 февраля сторонники Стерненко также забросали файерами здание Офиса генпрокурора.

Однако наибольший скандал вызвала акция, проведенная в день рождения Стерненко 20 марта также под ОП. Ее участники забросали здание файерами, после чего обожгли входную табличку, изрисовали весь фасад ОП граффити, в том числе с оскорбительными для президента и правоохранителей надписями, разбив также стекла в дверях.

Нанесенный ущерб в ОП тогда оценили в 2 млн грн. Позже, после отмывания здания, в Госуправлении делами назвали сумму на ремонт в размере 1,5 млн грн.