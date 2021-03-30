Рада осудила скандальную акцию протеста под Офисом президента 20 марта

Верховная Рада потребовала от Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований обеспечить быстрое, полное и непредвзятое расследование событий 20 марта у здания Офиса президента.

За соответствующее постановление №5295 "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года возле Офиса президента Украины" на внеочередном заседании парламента проголосовали 237 депутатов.

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"Против" голосовали только депутаты из "радикального" крыла фракции "Голос" (все 10), которых ныне хотят исключить из этой политсилы, а также близкий к ним нардеп Гео Лерос, ранее представлявший фракцию "Слуга народа", но изгнанный из нее после выхода в публичную плоскость конфликта с главой ОП Андреем Ермаком.

При этом депутаты от "Оппозиционной платформы — За жизнь" и "Европейской солидарности" полным составом бойкотировали голосование.

Рассмотрение проекта постановления проходило по сокращенной процедуре. Согласно принятому заявлению, МВД, СБУ и ГБР должны изучить обстоятельства событий 20 марта на предмет организации и/или участия в них политических партий и/или связанных с ними лиц.

Правоохранительные органы должны определить степень вины участников, организаторов и заказчиков событий в нанесении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных к ответственности. Также эти ведомства должны еженедельно информировать парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности о ходе расследования.

Проект постановления был внесен в Раду 22 марта. Его авторами значатся аж 130 депутатов, в том числе руководство фракции "Слуга народа".

Напомним, 20 марта под стенами ОП прошла акция с требованием освободить Сергея Стерненко, осужденного в конце февраля за похищение человека, а также других лиц, которых организаторы рассматривают в качестве политзаключенных.

Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, оплавили табличку на входе в ОП, исписали здание по всему фасаду граффити, в том числе с оскорбительным для президента и полиции содержанием, а один из участников разбил стекла в двери ОП. Его задержали на месте. Позже ему, а также ряду других участников предъявили подозрения в хулиганстве и отправили под домашний арест.

В Министерстве внутренних дел назвали действия протестующих провокацией с целью конфликта с правоохранителями, на что те не пошли. В Офисе президента также придерживаются этой позиции, заявляя об ущербе на 2 млн грн. Советник главы ОП Михаил Подоляк при этом в весьма нелицеприятных выражениях обвинил в организации случившегося депутата Рады, лидера партии "Европейская солидарность" и пятого президента Украины Петра Порошенко.