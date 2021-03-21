Сторонники Стерненко завандалили здание ОП, разбив стекла: полиция задержала лишь одного

Участники акции в поддержку приговоренного к семи годам тюрьмы за похищение человека Сергея Стерненко, прошедшей под зданием Офиса президента на улице Банковой в Киеве в день рождения Стерненко 20 марта, забросали его файерами, после чего обожгли входную табличку, изрисовали здание граффити, в том числе оскорбительными надписями, и разбили стекла во входной двери.

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, данное событие квалифицировано как хулиганство. Следственным отделом Печерского управления полиции открыто производство по части 4 статьи 296 УК. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства совершения правонарушения.

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Отмечается, что за совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали "одного из наиболее агрессивных участников".

Это уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой) Уголовного кодекса.

Судя по опубликованным полицией фото и видео, причиной стало то, что мужчина бил стекла во входной двери в президентский офис.

В свою очередь, замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook заявил, что акция под ОП была провокацией с целью силовой реакции правоохранителей.

"Планы провокаторов по совершению кровопролития в центре Киева были сорваны! То, что сейчас творилось у ОП — это был не мирный митинг, а вакханалия грубого, заказного насилия. Заказчики сегодняшней провокации на улице Банковой мечтали о том, что в ответ на разбитие стекла, на раскрашивание стен оскорбительными надписями выйдут сотни полицейских и начнут с применением силы задерживать провокаторов, а те в ответ начнут еще большее кровопролитие", — написал он.

По оценке Геращенко, "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

"Разбитое стекло, таблички на здании ОП будут заменены на новые. Оскорбительные, матерные надписи будут смыты. А лица, нарушившие закон, крушившие государственное имущество, за которое, кстати, были уплачены средства налогоплательщиков, будут привлечены к ответственности, и они возместят нанесенный ущерб через суд. Все они зафиксированы как полицейскими камерами, так и камерами СМИ. Поэтому никто не избежит ответственности!" — пообещал чиновник.

По его мнению, главное в случившемся — то, что "не пролилась кровь и остались целыми кости, головы и суставы как провокаторов, так и правоохранителей".

Геращенко заверил, что "не было никаких проблем" оцепить здание ОП сотнями правоохранителей, ждавших рядом, и не позволить повредить стены, окна и таблички.

"Но тогда бы заказчики провокации достигли своей цели — кровопролитие под объективы видеокамер с последующими призывами к свержению законно избранной власти... Жаль только, что сегодня будет радоваться и смеяться с наших горе-патриотов российская пропаганда — Киселев, Соловьев и другие отбросы", — заявил он.

Кроме того, Геращенко сообщил, что в связи с задержанием под ОП гражданина Владислава Стафийчука к отделению полиции приходила толпа его соратников. В то же время задержанный, по его словам, является не "полицейским провокатором".

"Если это действительно так, и полицейские задержали полицейского провокатора, а не обычного вандала-хулигана, то я не понимаю, почему вчера в отделение полиции пришла толпа граждан, которые с дракой требовали выпустить задержанного?.. Провокаторы, за спинами которых стоят политиканы, не хотят нести ответственность за свои поступки", — подчеркнул он.

В свою очередь, как заявил в комментарии "Украинской правде" советник главы ОП Михаил Подоляк, в офисе солидарны с позицией МВД по данной акции.

"Под ОПУ в субботу были сотни людей — большинство из них даже не подозревали, что организаторы акции и несколько десятков неадекватно настроенных парней попытаются использовать обычных участников протеста в таких вот своих попытках что-то демонстративно ломать и провоцировать жесткий ответ от полиции. Разбитые стекла в окнах поменяют, надписи со стен — смоют. Следы от пиротехники на стенах ОП уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь", — сказал он.

Напомним, на акции сторонников Стерненко под ОП вечером в день приговора 23 февраля ожоги глаз получили 27 силовиков. Полиция задержала нескольких человек, взяла у них пояснения и отпустила. На акции 27 февраля сторонники Стерненко забросали файерами здание Офиса генпрокурора.

Отметим в то же время, что после произошедшего Офис президента инициировал создание внесудебного механизма признания несправедливости судебных приговоров в отношении ветеранов войны и общественных деятелей (к коим можно отнести, в частности, и Стерненко), вынесенных за период с 2014 года.

12 марта президент Владимир Зеленский образовал консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, который, видимо, и станет этим обещанным органом.