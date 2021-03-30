"Участники могут и не догадываться": Баканов заявил, что любые протесты играют на руку РФ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет, что спецслужбы России используют любой повод для дестабилизации в Украине, а расшатывание протестных настроений является одним из методов гибридной войны, которая ведется против Украины не только на востоке, но и "в совершенно мирных городах". Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде.

"Я всячески поддерживаю, когда люди активно проявляют свою гражданскую позицию. Это свидетельствует о зрелости и демократичности нашего общества. Однако я вижу и обратную сторону этой медали. Мы понимаем, что гибридная война — наша реальность сегодня, а расшатывание протестов — один из ее инструментов", — заявил Баканов.

По его словам, СБУ имеет достаточно информации, чтобы утверждать, что спецслужбы РФ в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине и пытаются использовать любой повод в свою пользу, а участники протестов могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне враждебными спецслужбами.

Он подчеркнул, что накануне акции 20 марта под зданием Офиса президента СБУ информировала коллег из других правоохранительных органов о возможных столкновениях и нарушениях, поскольку функция охраны общественного порядка и государственных объектов возлагается не на нее, а на Национальную полицию и Управление госохраны.

"Есть тонкая грань между мирным протестом и нарушением закона. Ее устанавливает суд. И он даст оценку событиям под ОП", — подчеркнул глава СБУ.

Он отметил, что СБУ в пределах своих полномочий документировала и фиксировала события у ОП, оценивая риски именно в контексте влияния на государственную безопасность.

"СБУ делает все возможное, чтобы заблаговременно снять с повестки дня или нейтрализовать любые угрозы государственной безопасности. Но противодействовать им станет гораздо проще, когда само общество будет ориентироваться на поиск единства, а не на разжигание конфликтов, искусственно инспирированных извне", — подчеркнул Баканов.

Напомним, данное заседание Рады инициировала пропрезидентская фракция "Слуга народа" для принятия заявления по акции, прошедшей вечером 20 марта под зданием ОП, когда были исписаны граффити его стены, а также разбиты стекла в дверях.

В самом ОП тогда заявили и о более серьезном ущербе, обвинив в весьма нелицеприятных выражениях в организации случившегося депутата Верховной Рады, лидера партии "Европейская солидарность" и пятого президента Украины Петра Порошенко.