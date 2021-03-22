В центре Киева предприниматели снова митингуют против локдауна (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Киева утром 22 марта прошла акция протеста частных предпринимателей против введения в Украине жесткого карантина из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе против ужесточения карантина в Киеве с 20 марта.

Как передает "Обозреватель", акция должна была начаться еще в 9 утра, однако люди стали собираться на Майдане Независимости около 10:00 из-за того, что часть протестующих не успела вовремя добраться.

Сообщается, что в итоге на митинг пришли более 2 тысяч человек. У многих были флаги общественного движения "SaveФОП" и транспаранты с требованиями защитить малый бизнес. Однако некоторые протестующие рассказывали, что они пришли на митинг единолично и единого организатора у акции протеста нет.

Участники акции прошли к зданию Киевской горадминистрации, после чего пошли к зданию Кабинета министров. В правительственном квартале и на прилегающих улицах сконцентрировано большое количество полицейских и бойцов Нацгвардии. В частности, они перекрыли доступ к зданию Офиса президента.

Тем не менее, судя по видео с места событий, по крайней мере части участников акции удалось пройти через улицу Банковую, помитинговав под зданием ОП.

Около 12:00 протестующие перекрыли движение по улице Грушевского, пропуская при этом общественный транспорт. В 12:20 к ним вышел заместитель министра экономики и пообещал, что уже в ближайшее время будет возобновлена работа совета предпринимателей при Кабмине.