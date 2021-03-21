"Гадит всегда и везде": В ОП обвинили Порошенко в организации субботнего погрома

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвиняет депутата Верховной Рады, лидера партии "Европейская солидарность" и пятого президента Украины Петра Порошенко в организации акции вандализма в отношении здания ОП 20 марта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, он отметил, что заявку на проведение акции протеста против приговора Сергею Стерненко в день его рождения подавали организации, "среди которых особое место заняли" близкие к "Евросолидарности" "Рух опору капітуляції", "Вільні люди", "Демократична сокира" и "Справа громад", а также несколько партнерских организаций поменьше.

"Все они так или иначе связаны с реваншистской жаждой Порошенко и с его материально-ресурсным обеспечением. Именно их паблики, наравне, разумеется, с "профессиональными" телеканалами опять же Порошенко, крайне истерически требовали "идти на акцию". Суть которой в итоге и свелась к банальному разгрому стен и окон. "Бей, круши, ломай!" — резюмировал Подоляк.

В то же время главной задачей акции, по его мнению, было унизить государство и государственные институты, обеспечив идеальную визуальную картинку ненависти и беспредела, что "отлично получилось".

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Так вот, вопрос. Какой субъект, которого просто разрывает изнутри от жажды реванша, должен будет все-таки по итогу нести юридическую ответственность за банальный вандализм? Какой субъект должен будет пройти специальные психиатрические процедуры, чтобы избавиться от навязчивого комплекса Герострата? Потому что одно дело протест — когда ты говоришь о чем-то важном. Другое дело, когда ты тупо ломаешь все и бравируешь этим", — высказался советник главы ОП.

По его словам, его иногда спрашивают, почему он с такой брезгливостью регулярно упоминает Порошенко, на что Подоляк в качестве причины указал то, что экс-президент вместо созидания "всегда пытается гадить", от чего "дурно пахнет".

"Во-первых, он никуда не исчез. Он активно пытается гадить. Всегда и везде. И обязательно ныть при этом. Во-вторых, он остался верен себе — никакого созидания, только грязь и компромат. Если где-то дурно пахнет, там обязательно будет видна тень Порошенко... Субботнее уродство организовано именно и только жадностью Порошенко", — полагает представитель ОП.

В то же время он обратил внимание на то, что "буквально сразу, когда этот ужас вызвал шок у общества, все ключевые лом-ботье данного субъекта истерически проорали "не-не, это не мы".

"Подобная синхронность в сжатое время — прямое доказательство того, что заказчик испугался и потребовал отмежеваться. Он (заказчик П.) всегда впадает в панику, когда надо отвечать за уродство, и быстро прячется в трусливые кусты. Но и это еще не все. Спустя пару часов после синхронного ухода в отказ в исполнении ломов начинается вторая волна порохоистерик — "это была провокация, чтобы нас дискредитировать", — написал Подоляк.

По его словам, это классическое поведение лиц, аффилированных с Порошенко, из-за чего он и предлагает постоянно "помнить о чрезвычайно гнилом нутре" пятого президента.

Отметим также, что еще вечером 20 марта заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Радио Свобода" заявил, что, по его личному мнению, заинтересованным в провокациях и насилии в ходе акции в поддержку Стерненко является Порошенко.

"Заинтересованным лицом является Петр Алексеевич Порошенко. Это мое личное мнение... Петру Порошенко нужно делать все, для того, чтобы было чем хуже, тем лучше для него", — отметил Геращенко.

В ответ на это партия "Евросолидарность" заявила, что высказывание замглавы МВД является признаком паранойи.

"Пандемия коронавируса не означает, что паранойю не следует лечить. Именно так в "ЕС" оценивают заявления отдельных экстравагантных представителей власти, что за беспорядками на Банковой во время акций протеста стоит Петр Порошенко. Наличие паранойи не означает, что за распространение лжи не надо извиняться. Надеемся, у господина Геращенко хватит воли и совести опровергнуть дезинформацию", — заявили в политсиле.

В партии Порошенко отметили, что выступают против "политического преследования оппонентов власти", но также и решительно осуждают "надругательство над государственными символами".

Напомним, что собравшиеся накануне под ОП по случаю дня рождения Стерненко забросали здание файерами, после чего обожгли входную табличку, изрисовали весь фасад ОП граффити, в том числе с оскорбительными надписями, а также разбили стекла во входной двери.

Ранее на акции под ОП вечером 23 февраля сторонники Стерненко также применяли файеры, из-за чего ожоги глаз получили 27 сотрудников полиции и Нацгвардии. Были задержаны нескольких человек, однако полиция, взяв у них пояснения, просто их отпустила. На акции днем 27 февраля сторонники Стерненко забросали файерами здание Офиса генпрокурора.

Акции были вызваны тем, что утром 23 февраля Приморский райсуд Одессы признал Стерненко виновным в похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Отметим в то же время, что после произошедшего Офис президента инициировал создание внесудебного механизма признания несправедливости судебных приговоров в отношении ветеранов войны и общественных деятелей (к коим можно отнести, в частности, и Стерненко), вынесенных за период с 2014 года.

12 марта президент Владимир Зеленский образовал консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, который, видимо, и станет этим обещанным органом.