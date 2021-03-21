ОП о погроме: Сторонники Стерненко вызвали в здании пожар и нанесли ему ущерб на 2 млн грн

Участники акции в поддержку Сергея Стерненко вечером 20 марта нанесли зданию Офиса президента ущерб, который предварительно оценивается в 2 млн грн. Об этом говорится в сообщении на странице ОП в Facebook.

"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн. Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими. Напомним, первые два этажа здания были построены в конце XIX века, другие достроены в начале ХХ века", — отметили в офисе.

Кроме того, президентская пресс-служба опубликовала и видео того, как здание ОП выглядит уже 21 марта, а позже выпустила более полное сообщение о причиненном ущербе.

"В митинге приняли участие до тысячи человек. В ходе мероприятия наиболее радикальные его участники применили файеры, дымовые шашки, петарды, взрывпакеты, фейерверки, аэрозольную краску для граффити в баллончиках. Также участники акции разбили стекло во входной двери одного из подъездов и окно на первом этаже здания. Фасад первого этажа обрисован краской, что причинило значительный ущерб внешнему виду сооружения", — сообщили в ОП.

Кроме того, отмечается, что в результате запуска фейерверков пострадали двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. Также произошло возгорание чердака. Были зафиксированы отдельные очаги возгорания на первом этаже и пожар в кабинете на втором этаже. Все этажи были наполнены дымом.

В свою очередь, советник главы ОП Михаил Подоляк в видеокомментарии для госинформагентства "Укринформ" рассказал, что утром 21 марта правоохранители провели необходимые процессуальные действия у здания ОП.

"Далее будет стандартная юридическая процедура. То есть, сегодня утром уже полиция выполнила все процессуальные действия, которые нужно было сделать, все это записано, и сейчас будут, я так думаю, конкретные уголовные производства, которые докажут, кто, что и как делал", — сказал он.

Подоляк высказал мнение, что субботние события под офисом главы государства были "политической провокацией, которую создали оппоненты", однако отметил, что эта провокация не принесла те "дивиденды", которые организаторы якобы хотели получить. При этом он убежден, что 90% участников акции — люди, которые действительно пришли на мирные протесты и хотели выразить свою позицию.

Он также заверил, что позиция президента Владимира Зеленского заключается в том, что если кто-то что-то хочет сказать, то должен приходить и говорить, как это произошло 27 февраля, и нет причин таких людей разгонять или что-то им запрещать.

Советник главы ОП отметил, что для него странно выглядела эскалация событий ввиду того, что требования протестующих по освобождению Стерненко попросту не могли быть услышаны президентом вечером выходного дня и тем более выполнены им, поскольку он не может отвечать за всю правоохранительную систему как таковую.

"Нельзя прийти под пустующее здание в выходной день и говорить: "Не молчи". То есть, здание должно отвечать", — задался вопросом советник главы ОП.

Кроме того, как сообщили в ОП, начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь подчеркнул, что правоохранительные органы 20 марта выполнили поставленные задачи и не допустили человеческих жертв.

"Оценка этим событиям будет дана отдельно. Все материалы — фото, видеофиксация — будут предоставлены Управлением государственной охраны правоохранительным органам для того, чтобы провести оперативные действия и чтобы виновные были наказаны", — сообщил он.

Начальник УГО напомнил, что президент Владимир Зеленский сразу после инаугурации приказал открыть свободный проход по улице Банковой.

"Каждый человек имеет право высказать свое мнение. Поэтому никто не запрещает — люди могут сюда приходить и демонстрировать, возможно, проявление неуважения, свое мнение, но при этом не допускать вандализма, провокаций и хулиганства — того, что было допущено вчера", — сказал Рудь.

При этом отмечается, что во время субботних событий возникла угроза сожжения государственного флага, который расположен на фасаде здания ОП.

"Я считаю, что это уже осквернение символики государства", — заявил начальник УГО.

В свою очередь, активист инициативы "Києве, мий" и представитель партии "Демократична сокира" Елисей Ходоловский на своей странице в Facebook выразил позицию, что оценка ОП суммы ущерба является радикально завышенной.

"Києве, мий" уполномочен заявить: ОП распространяет ложную информацию. Отмывание и уборка фасада здания ОП (не считая замены стекла в дверях) будет стоить примерно 80 тысяч грн, учитывая транспорт, бензин и амортизацию техники. Работы на 8-12 часов, не более. За 2 млн оттирать должны по меньшей мере Гейтс и Сорос, тряпками с Туринской плащаницы", — заявил он.

Отметим при этом, что "Демократичну сокиру" в числе организаторов акции под ОП называет Подоляк.

Напомним, что собравшиеся накануне под ОП по случаю дня рождения Стерненко забросали здание файерами, после чего обожгли входную табличку, изрисовали весь фасад ОП граффити, в том числе с оскорбительными надписями, а также разбили стекла во входной двери.

Ранее, на акции под ОП вечером 23 февраля сторонники Стерненко также применяли файеры, из-за чего ожоги глаз получили 27 сотрудников полиции и Нацгвардии. Были задержаны нескольких человек, однако полиция, взяв у них пояснения, просто их отпустила. На акции днем 27 февраля сторонники Стерненко забросали файерами здание Офиса генпрокурора.

Отметим в то же время, что после произошедшего Офис президента инициировал создание внесудебного механизма признания несправедливости судебных приговоров в отношении ветеранов войны и общественных деятелей (к коим можно отнести, в частности, и Стерненко), вынесенных за период с 2014 года.

12 марта президент Владимир Зеленский образовал консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, который, видимо, и станет этим обещанным органом.