Политика 1 час назад

"Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Рады по погрому под ОП

По словам Качуры, "все граждане должны знать фамилию организатора вчерашних провокаций"

Фото: скриншот видео ОП Фото: скриншот видео ОП
Фото: скриншот видео ОП

Депутаты Верховной Рады из пропрезидентской фракции "Слуга народа" инициируют внеочередное заседание парламента для принятия заявления по акции, прошедшей вечером 20 марта под зданием Офиса президента. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от СН Александр Качура.

"Инициируем вместе с коллегами проведение внеочередного заседания ВР для принятия постановления о даче оценки тем событиям, которые произошли вчера под Офисом президента. Буду предлагать заслушать по вышеуказанному вопросу правоохранительные органы. Все граждане страны должны знать фамилию организатора вчерашних провокаций на Банковой", — заявил он.

Кратко и по делу в Telegram

При этом на сайте партии "Слуга народа" появилось заявление парламентской фракции этой политсилы, в котором такая инициатива подается уже от имени всей фракции.

"Фракция СН всегда принципиально поддерживала право граждан на мирный протест как одно из главных проявлений демократии. В то же время мы категорически не воспринимаем попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства", — говорится в нем.

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В связи с этим нардепы требуют от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям, происходившим 20 марта под ОП, определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу, и добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба.

"Также обращаемся с требованием внимательно изучить видеоматериалы, фиксирующие вчерашнее событие под ОП, на предмет установления, не были ли эти насилие и вандализм реализацией заказа со стороны тех или иных политических сил и фигур, о чем может свидетельствовать участие в этой акции аффилированных с этими силами и фигурами людей", — заявили в СН.

Согласно заявлению депутатов монобольшинства, они уважают право на мирный протест, но требуют защитить и "право граждан на улицы без насилия и вандализма".

"Отдельно требуем квалифицировать участие во вчерашней акции народных депутатов, чья ответственность перед гражданами и законом несравненно выше. Ждем решительные, квалифицированные и бескомпромиссные действия со стороны правоохранительных органов по установлению лиц инициаторов и участников актов вандализма и привлечения их к ответственности", — подчеркнули в "Слуге народа".

Политсила в связи с этим инициирует проведение внеочередного заседания Рады в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления по оценкам данного происшествия, "с задачами конкретным министрам и тому подобное".

Напомним, в ОП предварительно оценивают ущерб, нанесенный зданию участниками субботней акции в поддержку Сергея Стерненко в 2 млн грн. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, правоохранители утром 21 марта провели все процессуальные действия, необходимые для привлечения виновных к ответственности.

При этом также Подоляк в крайне жесткой форме заявил, что организатором скандальной акции является депутат Рады, лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петра Порошенко, о чем, в частности, свидетельствует наличие среди организаторов структур, близких к его политсиле.

В то же время напомним, что за день до этого, 19 марта, Рада решила не проводить свои пленарные заседания во время ужесточенного карантина в Киеве: на следующей пленарной неделе они планировались на 30 марта — 2 апреля, однако ее объявили непленарной, и теперь ближайшее заседание намечено на 13 апреля.

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