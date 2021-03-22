Раскол в "Голосе": часть нардепов могут исключить из партии

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявляет, что по крайней мере шестерым нардепам из этой фракции, включая него, вынесли предупреждения о возможности дальнейшего исключения из партии.

Об этом он сообщил в комментариях к посту в Facebook главы фракции Ярослава Железняка, который осудил акт вандализма в отношении здания Офиса президента со стороны участников акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.

Так, в ответ на просьбу в комментариях к Железняку огласить актуальный состав фракции из-за демонстрации ее членами "полярных взглядов" отозвался Юрчишин и заявил, что ее "скоро почистят, уже обещают". Отметим также, что Юрчишин, как, к примеру, и его коллега по фракции Роман Лозинский, акцию в поддержку Стерненко поддержали и лично на ней присутствовали.

"Мне сообщили об исключении из партии. Люди, которых пригласили, когда я вместе с другими ее создавал. Их тоже исключают. Все по уставу", — написал он в другом своем комментарии к упомянутой записи.

Юрчишин уточнил, что речь пока идет лишь о предупреждении, и он "имеет доказательство — протокол политсовета партии", где в качестве причины указана "не акция под ОП, а голосование в Раде".

"Направление в КСУ для оценки закона о НАБУ/ГБР. Говорят, что это принесло невероятный вред имиджу партии. Не за голосование за фактическую отмену ответственности за ложь в декларациях, не за общий с ОПЗЖ законопроект об уничтожении контроля за партийными финансами, а за то, чтобы услышать мнение КСУ о расширении полномочий президента. Правда, в медиа об этом не очень писали, так как решение техническое. Но разрушение имиджа партии налицо", — сострил депутат.

По словам Юрчишина, об исключении из партии "пока только предупреждают — человек шесть из фракции, [но] они за себя сами могут сказать".

При этом за проект постановления №5133/П о направлении в Конституционный суд законопроекта об изменениях Конституции по назначению глав НАБУ и ГБР, о котором идет речь, голосовал в "Голосе" не только Юрчишин, но также и Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Наталия Пипа и Владимир Цабаль.

Единственным, кто голосовал "против", был бывший лидер фракции Сергей Рахманин, еще семеро депутатов воздержались, один не голосовал (Леся Василенко), а трое отсутствовали.

Данное решение действительно является техническим, поскольку является требованием Конституции: законопроект о внесении изменений в нее Рада может рассматривать лишь при наличии вывода КС о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Тем временем в пресс-службе самой партии агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что в текущем году не принимали решения об исключении кого-либо из своих рядов.

"На прошлой неделе политсовет партии обсуждал вопрос поддержки некоторыми членами фракции в Верховной Раде провластного законопроекта №5133, который ограничивает субъектность НАБУ и ГБР и делает президента фактически хозяином этих ведомств. Этот законопроект направили в КС вместе со "Слугами народа", депутатскими группами "За будущее" и "Доверие", таким образом запустив конституционный процесс, направленный на лишение НАБУ и ГБР независимости. Это политическая поддержка атаки на антикоррупционные органы", — заявили в пресс-службе.

Также в "Голосе" подчеркнули, что партия систематически выступала против увеличения полномочий президента, в том числе в вопросах назначения глав ГБР и НАБУ.

"Именно поэтому такое голосование является нарушением последовательности позиции партии", — добавили в политсиле.

Напомним, что 29 января съезд партии "Голос" полностью обновил состав политсовета политсилы, исключив из него известного шоумена и экс-кандидата в мэры Киева от "Голоса" Сергея Притулу.

28 декабря 2020 года парламентская фракция "Голоса" решила избрать своим новым руководителем Железняка. Рахманин тогда написал заявление о сложении полномочий. Саму партию еще в марте 2020 года возглавила нардеп Кира Рудик.