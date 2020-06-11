Политика 1 час назад

Вакарчук снова решил уйти из Рады

Ранее в партии "Голос" был конфликт вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова

Святослав Вакарчук. Фото: Facebook Святослав Вакарчук. Фото: Facebook
Святослав Вакарчук. Фото: Facebook

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук объявит об уходе из парламента. Соответствующее заявление он сделает сегодня, 11 июня, на брифинге в Мариинском парке.

Об этом лидер партии заявил сегодня, 11 июня, в ходе брифинга. При этом, присутствие в составе партии "Голос" Вакарчук сохранит.

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В LB отмечают, что это решение было обусловлено совпадением ряда факторов. В частности, в партии был конфликт вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра, однако депутаты называли это "рабочими дискуссиями". Сам Вакарчук в это время находился во Львове, с матерью.

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Кроме того, после избрания Киры Рудык главой партии "Голос", Вакарчук, по словам депутатов, практически полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни.

"Он всячески подчёркивал, что является обычным членом команды и это — новация. Но, как мы видим, у такого подхода есть и негативные последствия", — заявили в партии. 

Однопартийцы Вакарчука также связывают его решение с приближением местных выборов: "Часть наших полагают, что "Голосу" необходимо более жесткое позиционирование и позиции Славы этому препятствуют".

Ранее сообщалось, что украинцы одинаково относятся к деятельности народного депутата, лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука и сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко.

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