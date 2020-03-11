Политика 1 час назад

Партия "Голос" выбрала нового председателя и сняла с этой должности Вакарчука

Новым руководителем партии станет Кира Рудык

Партия "Голос" выбрала нового председателя и сняла с этой должности Вакарчука Партия "Голос" выбрала нового председателя и сняла с этой должности Вакарчука
Кира Рудык. Фото: пресс-служба партии "Голос"

Политическая партия "Голос" на своем съезде выбрала нового председателя в лице Киры Рудык и сняла с этой должности Святослава Вакарчука. Об этом певец и народный депутат сообщил на странице партии в Facebook.

"Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые лица. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии, и парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня съезд партии "Голос" выбрал новым председателем партии лучшего управленца из нашей команды — Киру Рудык", — сообщил Вакарчук.

По его словам, Рудык олицетворяет собой современность, и эту современность она привнесет в работу партии вместе с бесценным опытом управления крупными командами.

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"А я, как лидер, буду продолжать развитие партии. Моя миссия — и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет к власти без компетенции и собственного видения. А также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения", — пообещал Вакарчук.

Отметим, что Кира Рудык — первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Окончила Киево-Могилянскую академию по специальности "Информационные технологии". Работала тестировщиком программного обеспечения с 2005 года в Software MacKiev, а с 2007 года — в TAIN Ukraine. Также она руководила киевским R&D-офисом, который занимается разработкой всего софта для Ring, со штатом 500 человек.

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