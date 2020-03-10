В Комитете избирателей назвали партии, тратящие больше всего денег

Политические партии "Радикальная партия Олега Ляшко" (РПЛ) и "Слуга народа" потратили больше всего денег на свою деятельность в 2019 году. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ) на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные финансовых отчетов партий, представленных в НАПК.

Так, РПЛ в течение 2019 года потратила на свою деятельность 493 млн грн, а "Слуга народа" — 479 млн грн.

На третьем месте по расходам ВО "Батькивщина" — 375 млн грн. Далее — "Европейская солидарность" (270 млн грн) и "Голос" (255 млн грн).

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Меньшие расходы у "Оппозиционного блока" — 179 млн грн, "Украинской стратегии Гройсмана" — 117 млн ​​грн и ВО "Свобода" — 100 млн грн.

Партия "Сила и честь" потратила 35 млн грн, "Партия Шария" — 9 млн грн.

Всего украинские партии потратили в 2019 году около 2,5 млрд грн. Из них 63% расходов — это оплата парламентской и президентской избирательных кампаний.

"Полученные данные развенчивают миф о слепой вере в новые лица. Как и раньше, успех на выборах требует серьезных финансовых вливаний. Финансовый отчет "Слуги народа" подтверждает этот тезис. Организация выборов требует значительных средств, и ни одна партия не может полностью полагаться только на работу собственных волонтеров, поддержку виртуальных интернет-команд или привлечение граждан на низовом уровне. Украинские выборы все еще остаются чрезвычайно дорогими, и одного только энтузиазма партийного аппарата или поддержки граждан мало для проведения предвыборной кампании в рамках всей страны", — отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Ранее в Комитете избирателей Украины сообщили, что за 6 месяцев работы Верховная Рада поддержала лишь 20% законопроектов правительства Алексея Гончарука. При этом из 25 принятых законов 12 — это так называемые "технические" законы о ратификации международных соглашений и протоколов.