Политика 6 минут назад

За полгода Рада поддержала лишь 20% законопроектов правительства Гончарука — КИУ

С 128 законопроектов, внесенными Кабминм, действующими законами стали только 25, что составляет 20%

За полгода Рада поддержала лишь 20% законопроектов правительства Гончарука — КИУ За полгода Рада поддержала лишь 20% законопроектов правительства Гончарука — КИУ
Алексей Гончарук в парламенте. Фото: Reuters

По оценке Комитета избирателей Украины (КИУ), за 6 месяцев работы Верховная Рада поддержала лишь 20% законопроектов правительства Алексея Гончарука.

Это катастрофически низкие показатели для монобольшинства, сообщил председатель КИУ Алексей Кошель в Facebook.

В частности, он привел пример, что поддержка законопроектов правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана была, в среднем, на треть больше.

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"С 128 законопроектов, внесенными Кабинетом министров, действующими законами стали только 25, что составляет 20%. При этом, с 25 принятых законов 12 — это так называемые "технические" законы о ратификации международных соглашений и протоколов", — говорится в сообщении.

"Крайне низкая поддержка правительственных законопроектов — это один из серьезных симптомов болезни власти. И эту проблему придется решать Гончаруку или его преемнику", — считает Кошель.

Напомним, что, по данным СМИ, 28 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому. По информации издания, Гончарук якобы раздражен ситуацией, в которой СМИ публично рассматривают кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.

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В то же время президент Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента. Оно состоится 4 марта 2020 года. Предварительно, в его повестке значится рассмотрение нескольких законопроектов, отчет деятельности правоохранительных органов и вопросы по Кабмину.

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