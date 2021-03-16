Рада направила в КСУ законопроект об изменениях Конституции по назначению глав НАБУ и ГБР

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект №5133 о внесении изменений в Конституцию относительно порядка назначения и увольнения директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований для получения вывода КС о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

За соответствующее постановление №5133-П о включении законопроекта в повестку дня парламента и направлении его в КС проголосовало 267 депутатов, в частности все присутствовавшие нардепы из фракции "Слуга народа" (225) и группы "Доверие", а также 12 депутатов из группы "За будущее" и 8 от "Голоса". В то же время 42 депутата проголосовали против — главным образом это депутаты от "Евросолидарности" и "Батькивщины"

Законопроект предлагает внесение изменений в статьи 85 и 106, согласно которым парламент дает согласие на назначение президентом по результатам конкурсного отбора и увольнение им директоров НАБУ и ГБР, а президенту, соответственно, даются такие полномочия.

Согласно пояснительной записке к документу, внесение таких изменений в Конституцию будет способствовать оптимизации и сбалансированности полномочий главы государства и парламента в сфере назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР, а также обеспечит максимальную независимость и эффективность функционирования возглавляемых ими органов.

Как передает "Интерфакс-Украина", на представитель президента в КС Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") на брифинге отметил, что есть все основания рассчитывать на положительное заключение КС относительно данного законопроекта.

"КС дает выводы только о соответствии законопроекта требованиям статьям 157 и 158 Основного закона, а в этом законопроекте нет никаких нарушений прав человека и он не расстраивался в условиях военного положения. Поэтому ожидать, что заключение КС будет положительным у меня есть все основания", — отметил депутат.

Вместе с тем Вениславский прогнозирует, что КС сможет предоставить свое заключение Раде ориентировочно до июля, после чего можно будет принять документ в первом чтении уже на текущей сессии (во втором чтении изменения в Конституцию, согласно норме Основного закона, должны приниматься на следующей сессии парламента).

"У КС есть несколько месяцев, на протяжении которых должно быть это заключение. Если мы получим его до июня-июля, то я думаю, мы сможем предварительно поддержать законопроект, а это 226 голосов народных депутатов. И у меня нет сомнений, что мы их наберем в случае позитивного заключения. А голосование в 300 голосов — это уже следующая очередная сессия, которая начинается в первый вторник сентября", — уточнил он.

Вениславский отметил, что, согласно решению КС, президент не имеет конституционных полномочий назначать руководителя НАБУ, и напомнил, что соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде, однако он не имеет никакого отношения к законопроекту №5133.

В то же время депутат из фракции "Батькивщина", отказавшейся поддержать направление законопроекта в КС, Сергей Власенко заявил, что внесение указанных изменений в Конституцию позволит президенту влиять на назначение руководителей НАБУ и ГБР.

"Этот законопроект не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией. Это законопроект о контроле над правоохранительной системой. Этот законопроект о возможности президента неконституционным, незаконным, нелегитимным способом влиять на назначение руководителей НАБУ и ГБР", — заявил нардеп с трибуны Рады.

Согласно Основному закону, законопроект о внесении изменений в Конституцию Рада рассматривает при наличии вывода КС о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Согласно статье 157, Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека или если они направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины. Согласно этой же статье, Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Как отмечается в статье 158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой не был принят в целом, может быть подан в парламент не ранее, чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту. Согласно этой статье, Рада в течение срока своих полномочий не может дважды менять одни и те же положения Конституции.

Напомним, что 16 сентября 2020 года КС признал не соответствующим Конституции ряд норм закона о НАБУ, включая полномочия президента назначать его директора. В конце августа он признал неконституционным указ президента Петра Порошенко от апреля 2015 года о назначении главой бюро Артема Сытника.

В самом НАБУ решение КС выполнять отказываются. При этом Окружной админсуд Киева 26 октября обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство против Сытника о попытке захвата власти в связи с невыполнением решения КС, Кабмин — определить отдельного министра для координации работы НАБУ, а Совету нацбезопасности и обороны — взять под контроль деятельность бюро. В течение месяца госорганы должны были сообщить суду о принятых мерах. Однако до сих пор НАБУ де-факто руководит Сытник.

Отметим также, что в декабре 2019 Сытник был признан виновным в коррупции. Ровенский апелляционный суд тогда оставил в силе решение суда первой инстанции, признав руководителя антикоррупционного бюро в нарушении части 1 статьи 172-5 Кодекса об административных правонарушениях Украины о нарушении ограничений относительно получения подарков: речь шла об оплате его семейного отдыха в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" другим человеком — предпринимателем Николаем Найденко.