Политика 1 час назад

ОАСК дал месяц на увольнение Сытника, но в Минюсте не могут выполнить решение суда

Суд постановил Государственному бюро расследований предоставить указание об открытии уголовных дел против Сытника из-за невыполнения решения об увольнении

Артем Сытник. Фото: НАБУ Артем Сытник. Фото: НАБУ
Артем Сытник. Фото: НАБУ

В Окружном административном суде Киева (ОАСК) заявили, что решение об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро не выполняется больше месяца.

В связи с этим ОАСК заявил о нарушении закона, сообщает пресс-служба суда.

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Указано, что из-за этого суд постановил направить отдельные постановления. В частности, Государственному бюро расследований предоставить указание об открытии дел по статьям 109 (захват государственной власти), части 4 статьи 382 (невыполнение судебного решения), частям 1 и 2 статьи 353 УК Украины (самовольное присвоение властных полномочий).

При этом Кабинету министров рекомендовали принять меры по обеспечению выполнения законов и Конституции Украины. СНБО дали указание относительно осуществления мер по координации и контролю деятельности НАБУ относительно выполнения решения Конституционного суда.

Минюсту рекомендовали внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании упомянутого решения КСУ.

"ОАСК установлен срок — 1 месяц для представления отчетов о выполнении решения", — говорится в сообщении.

Как отмечается, суд принял решение об увольнении Сытника, рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева к директору НАБУ о незаконности его увольнения.

В свою очередь в Министерстве юстиции заявили, что не могут внести изменения в Единый госреестр сведений об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро. В частности, Минюст констатирует отсутствие полномочий и правовых оснований для этих изменений.

Как пояснил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, ведомство не может вносить изменения в реестр, чтобы выполнить какое-либо решение Конституционного суда Украины или другое решение.

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"Изменения в содержащуюся в реестрах информацию вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб", — говорится в сообщении.

По словам министра, вопрос, есть ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца не решен.

"КСУ в своем решении указал, что у НАБУ есть признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти — нет", — добавил Малюська.

Напомним, в августе 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

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