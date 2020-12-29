Фракция "Голос" в Верховной Раде сменила лидера

Фракция партии "Голос" в Верховной Раде на заседании 28 декабря решила избрать своим новым руководителем Ярослава Железняка, удовлетворив заявление о сложении соответствующих полномочий Сергея Рахманина. Об этом говорится в сообщении политсилы.

"Председательство во фракции не является пожизненной привилегией или пожизненным заключением. Ротация руководства является не только нормальным, но и необходимым процессом для молодой политической силы, где есть достаточное количество ярких, самодостаточных личностей... Во время, когда вопросы безопасности приобрели чрезвычайную остроту, есть необходимость сосредоточиться на этой проблематике", — заявил Рахманин.

По его словам, его знания и опыт "должны быть максимально использованы в этой сфере", и за счет освободившегося от руководства фракцией время он намерен сосредоточиться на законотворческой работе.

В свою очередь, заместителем главы фракции вместо Железняка избран Роман Костенко. Других руководящих должностей во фракции нет, всего она насчитывает 20 депутатов.

Железняк при этом стал самым молодым руководителем фракции в истории украинского парламента: 20 октября ему исполнился 31 год.

Напомним, 6 ноября фракция "Голос" пополнилась новым депутатом Андрее Шараскиным. Он заменил в Раде Святослава Вакарчука, который возглавлял список партии на парламентских выборах 2019 года, однако решил добровольно сложить полномочия еще 11 июня.