В Раду сейчас гарантированно прошли бы лишь четыре партии — опрос

Шансы пройти в Верховную Раду на сегодня гарантированно имеются лишь у четырех партий. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье (в данном случае 8 ноября), 22,7% определившихся с выборов респондентов проголосовало бы за партию "Слуга народа", 17,1% — за "Оппозиционную платформу — За жизнь", 15,4% — за "Европейскую солидарность", а 8% — за "Батькивщину".

В то же время множество политсил, согласно данным исследования, имеют поддержку от 3% до 5%. Так, готовность проголосовать за партию "За будущее" высказали 4,5% опрошенных, за Радикальную партию "Силу и честь" — по 4,3%, за УДАР — 3,7%, за "Голос" — 3,6%, за "Свободу" — 3,5%, за Партию Шария — 3,4%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" — 3,1%.

У партии "Наш край" поддержка среди определившихся составляет 2,4%, у "Победы Пальчевского" — 1,6%, у "Пропозиции" — 0,9%, у других политсил суммарно 1,7%.

Опрос проведен 2-3 ноября методом телефонного интервью случайных совершеннолетних пользователей мобильных телефонов из всех подконтрольных Украине регионов. Репрезентативная выборка составила 2 тысячи человек, погрешность исследования — 2,2%.

Напомним также, что перед этим "Рейтинг" провел опрос украинцев относительно прав потребителей и налогового учета, выяснив, в частности отношение граждан к расширению применения в Украине кассовых аппаратов.