Политика 30 минут назад

"Растет напряженность": СНБО требует от ЦИК срочно обнародовать результаты местных выборов

Данилов напоминает Центризбиркому, что крайний срок установления результатов давно прошел

Алексей Данилов. Фото: аппарат СНБО Алексей Данилов. Фото: аппарат СНБО
Алексей Данилов. Фото: аппарат СНБО

Совет национальной безопасности и обороны обращает внимание Центральной избирательной комиссии на необходимость принять безотлагательные меры для установления результатов голосования на местных выборах 25 октября и немедленного их обнародования на официальном сайте ЦИК.

Как говорится в сообщении СНБО, соответствующее письмо секретарь совета Алексей Данилов отправил главе Центризбиркома Олегу Диденко.

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"Аппаратом СНБО фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества об официальных результатах выборов", — заявил он.

Данилов напоминает, что в соответствии с календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, утвержденного ЦИК 8 августа, самой поздней датой установления результатов значится 6 ноября. При этом до сих пор во многих местах результаты не установлены.

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Секретарь СНБО напомнил Центризбиркому о праве устанавливать результаты местных выборов в случае неспособности соответствующих территориальных избиркомов это сделать.

Отметим, что по состоянию на 13:20 на сайте ЦИК значились не поступившими результаты выборов 280 местных советов из 1577 разных уровней, а также результаты выборов 90 глав местных общин, в том числе 52 городских.

Также напомним, что не везде вообще удалось выбрать мэров. Так, в Броварах суд отменил результаты выборов и обязал провести новые. В еще одном пригороде Киева — Борисполе — выборы должны будут пройти уже заново из-за смерти лидировавшего кандидата, действующего мэра Анатолия Федорчука.

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