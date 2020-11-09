Политика 30 минут назад

Результаты выборов Одесского облсовета не смогли утвердить из-за компьютерного вируса

Облизбирком оттянул объявление итогов голосования, сославшись на заражение компьютера

Фото: Думская Фото: Думская
Фото: Думская

Одесская областная избирательная комиссия вечером 8 ноября не смогла объявить результаты выборов областного совета, как передает "Суспільне", изначально принятие протокола о результатах было намечено на утро, но затем перенесено на вечер.

В 18:46 члены ТИК сообщили, что протокол придется переделать: якобы компьютер с протоколом оказался заражен вирусом, который уничтожил документ.

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После этого все члены комиссии единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября. Протокол планируют оформить на другом компьютере.

Напомним, в Одессе во второй тур мэрских выборов вышли действующий градоначальник Геннадий Труханов и нардеп Николай Скорик, а в городской совет прошли пять партий.

Отметим также, что 28 октября член одного из участковых избиркомов умер в очереди в Одесский городской избирком, не успев отчитаться о результатах выборов.

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