Предварительные результаты: "Слуга народа" побеждает на выборах в районные и облсоветы

Депутаты от "слуг народа" получат 18% мест в областных советах и ​​17% — в районных. Такие результаты параллельного подсчета голосов, который проводит партия, после обработки данных почти со 100% участков.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Таким образом "слуги" получат наибольшее количество мандатов по сравнению с другими политсилами, и войдут во все областные и районные советы. Также во всех областях президентская партия будет иметь своих депутатов городских, сельских и поселковых советов. В целом количество депутатов, представляющих президентскую партию составит около 7000 человек.

Председатель партии "слуги народа" и первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко отметил победу демократии и преимущества децентрализации для регионов.

"Можно констатировать, что 25 октября 2020 в Украине в очередной раз победила демократия, свободное волеизъявление, честный подсчет голосов и готовность местных лидеров брать на себя ответственность за жизнь людей в своем регионе. Благодаря децентрализации местные лидеры, вместе с большими полномочиями, финансированием и доверием людей, также получают большую ответственность за состояние дорог, уровень медобслуживания, отопление зданий, образование и культурное развитие своего края. И требовать люди также с ним ", — резюмировал Корниенко.

Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы. По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%.

Местные выборы прошли по новой для страны пропорциональной системе с открытыми списками. В Крыму, Севастополе, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей голосования не проводилось.