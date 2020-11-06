Политика 10 минут назад

Шараскин официально стал депутатом Рады вместо Вакарчука

Театральный деятель, успевший повоевать на Донбассе в "армии Яроша", занял кресло нардепа

Фото: Штаб объединения добровольцев Ровно Фото: Штаб объединения добровольцев Ровно
Фото: Штаб объединения добровольцев Ровно

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании 6 ноября объявил о признании депутатом Андрея Шараскина, после чего тот принял присягу нардепа.

Он был избран по списку партии "Голос" по №20 и, соответственно, вошел в ее фракцию в парламенте. Теперь во фракции снова 20 депутатов: 17 из них избраны по общегосударственному списку, а трое — мажоритарщики.

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Напомним, 28 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Шараскина депутатом Рады. Он заменил в Раде Святослава Вакарчука, который решил добровольно сложить полномочия еще 11 июня. 

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26 июня ЦИК признал избранной вместо Вакарчука юриста Алину Свидерскую — жену бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, которая шла под №19 в списке "Голоса".

Однако подавать документы в ЦИК для регистрации нардепом она не спешила. 30 июля Центризбирком продлил ей отведенный для этого срок до 8 октября, но и до этой даты Свидерская документы не подала. 10 октября ЦИК признал избранным вместо нее Шараскина.

Таким образом, на сегодня уже трое человек из списка "Голоса" отказались быть депутатами Рады: помимо Свидерской и Вакарчука, это еще Александр Курдидык, который подал в ЦИК соответствующее заявление еще в конце июня 2019 года, до проведения собственно парламентских выборов.

Отметим, что новоиспеченный нардеп Шараскин родился в 1977 году в Тернополе. Шараскин — актер и режиссер, имеет свою театральную компанию. Помимо этого, он известен как участник войны на Донбассе в качестве заместителя командира основанной Дмитрием Ярошем "Украинской добровольческой армии" (позывной Богема), в частности участник боев за Донецкий аэропорт.

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