"Власть нужно менять": в "Голосе" заявили о "переходе" в оппозицию

Фракция "Голос" в Верховной Раде переходит в оппозицию к нынешней власти.

Об этом заявила председатель партии "Голос" Кира Рудык на заседании парламента 17 июля, сообщает hromadske.

"За год мы увидели, что монобольшинство изменило ценностям, которые декларировало. Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия — это агрессор... Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее сменить", — подчеркнула Рудык.

Ранее лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и руководитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Новинский заблокировали в Раде подписание закона об игорном бизнесе.

Напомним, в июне Святослав Вакарчук решил сложить депутатские полномочия, однако Рада отказалась удовлетворить его заявление.

После этого он решил выйти из фракции "Голос" в Верховной Раде, чтобы, согласно Конституции, партия исключила его из своего избирательного списка для автоматической потери мандата.

Делегаты партии "Голос" приняли решение приостановить депутатские полномочия Вакарчука на внеочередном съезде партии 26 июня.

Позже Центральная избирательная комиссия Украины признала избранным депутатом Верховной Рады от партии "Голос" вместо Святослава Вакарчука Алину Свидерскую — жену бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.