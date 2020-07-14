Политика и экономика 10 минут назад

Оппозиция заблокировала подписание закона об игральном бизнесе

Среди авторов постановлений — Вадим Новинский и Юлия Тимошенко

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Народные депутаты зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения ВР о принятии закона о легализации игорного бизнеса, заблокировав подписание ранее принятого закона.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Так, проект постановления №2286-д-П подала группа парламентариев во главе с Вадимом Новинским. Другой проект постановления №2286-д-П1 зарегистрировала группа депутатов от фракции "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко. Однако пока тексты нормативных актов не обнародованы на сайте Рады.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла закон об игорном бизнесе во втором чтении и в целом. За проект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" проголосовали 248 народных депутатов.

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Документ одобрили 224 депутата из фракции "Слуги народа", 18 — из группы "Довира", четверо — из группы "Партия "За майбутне" и двое внефракционных. А вот "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" не дали за проект ни одного голоса.

Отметим, что законопроект предусматривает, что играть можно будет в игровых залах и в онлайн-режиме практически во все: казино, лотереи, покер, игровые автоматы. В законное поле выйдет и букмекерская деятельность. Организовать азартные игры смогут компании только с украинской регистрацией и специальной лицензией. Предварительно, уставной капитал должен составлять не меньше 30 млн грн.

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За работу без лицензии грозит до 8 лет тюрьмы. Казино появятся в 3, 4 и 5-звездочных отелях, количество букмекерских пунктов не должно будет превышать 800, а максимальное количество игровых автоматов по всей стране ограничат 40 тысячью штук. Лотереи будут исключительно государственными и разделяться на мгновенные, комбинированные и тиражные.

В законопроекте есть большая статья об идентификации игроков, которая "осуществляется при первом посещении игорных заведений и участии в азартной игре" работником организатора азартных игр. Основанием идентификации станет оригинал паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Предполагается и вторичная идентификация по специальной идентификационной карточке игрока. Ее должен будет выдать представитель организатора азартных игр.

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