Лас-Вегас по-украински: пять ключевых вопросов по законопроекту об игорном бизнесе

Уже почти месяц аппарат Верховной Рады и народные депутаты "танцуют" вокруг законопроекта об игорном бизнесе. Его приняли в первом чтении полгода назад, но окончательному голосованию все время что-то мешает — то карантин, то спам-технологии, то главное юридическое управление ВР. Очередная попытка вывести "игорку" из тени должна состояться на следующей сессионной неделе (30 июня — 3 июля). По крайней мере, об этом говорит парламентское руководство.

Корреспонденты Delo.ua ответили на пять главных вопросов к законопроекту "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

На каком этапе находится рассмотрение?

Появилась норма на сайте парламента еще в декабре 2019-го. Месяц проект передавали в тираж, рассматривали на комитетах и дорабатывали, а 16 января в первом чтении его поддержали 238 народных депутата. После этого внимание к документу ослабло, пока 2 июня заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") не обратил внимание, что к нему подано около 3,5 тысяч правок. Цифра внушительная, но далеко не рекордная. Например, к проекту Избирательного кодекса, который экс-спикер ВР Андрей Парубий назвал "самым длинным законопроектом в истории украинского парламента", подали 4400 правок, а к "антиколомойскому" закону — больше 16 тысяч.

Это не помешало в начале месяца Комитету по вопросам финансов рекомендовать проект по "игорке" ко второму чтению. Но в прошлую пятницу, 19 июня, законопроект не попал в сессионный зал именно из-за числа правок. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что перед депутатами встал непростой выбор. Они могли "зайти в рассмотрение закона", но связали бы себе руки — начав работать над вторым чтением парламентарии не могут решать другие проблемы, пока не закончат рассматривать документ об игорном бизнесе. Поэтому решено было отложить вопрос не неделю. О том, что процесс запустят, скорее всего, 30 июня заявил на днях спикер ВР Дмитрий Разумков: "Этот законопроект подготовлен ко второму чтению, там много поправок и на уровне комитета согласовывались позиции, в том числе, на чем будут настаивать, на чем, возможно, не будут настаивать коллеги".

Что может затормозить принятие закона?

Стоит сделать важное уточнение — третьей парламентской сессии осталось всего две недели и если народные депутаты не успеют поставить точку сейчас, то продолжат работу только в сентябре. Сегодня же есть минимум два формальных повода, почему работа над законопроектом может затянуться.

Во-первых, в главном юридическом управлении Верховной Рады заговорили о неконституционности документа. В нем есть норма, которая предполагает создание Комиссии по развитию и регулированию азартных игр. Она будет выдавать лицензии организаторам азартных игр, вести необходимые реестры и утверждать требования сертификации игрального оборудования. Фактически, определять кто займет места в этой Комиссии будет комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В главном юруправлении считают, что такая норма наделяет Комитет единоличным правом создавать Комиссию — Кабинет министров Украины в этом случае получает чисто номинальную роль и оказывается "за бортом".

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"Считаем, что законодательное определение особенностей правового статуса этой Национальной комиссии не вытекает из конституционной модели организации власти в Украине, по которой государственная власть осуществляется на началах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Как известно, Конституция Украины не содержит оснований для расширения законом полномочий Верховной Рады по образованию законом центральных органов исполнительной власти со специальным статусом", — говорят специалисты Главного юридического управления ВР.

Во-вторых, претензии к проекту появились и у Национального агентства по предупреждению коррупции. Там отнесли к коррупционным рискам неопределенность, которая остается в документе, относительно процедуры внесения платы и получения лицензии. Также не устраивает НАПК установление обязательности сертификации игорного оборудования на соответствие техническим требованиям без четкого перечня такого оборудования, что "вообще не является предметом регулирования этого законопроекта". Помимо этого, основания для получения и аннулирования лицензии, прописанные в законопроекте, не согласуются с Законом "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".

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"Если законопроект будет проголосован без изменений, это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионный ущерб государству", — отмечают в Нацагенстве, которое запустило экспертизу документа. Эта работа может приостановить его рассмотрение на срок до 10 дней.

О том, что до конца текущей сессии народные депутаты могут не успеть норму говорит и политолог Андрей Золотарев.

"Высока вероятность, что документ не успеют принять. Такая ситуация может сложиться из-за количества правок и существования реальных лоббисты того, чтобы этот закон не был принят. Ведь есть бенефициары нелегального игорного бизнеса, который как суслик — его не видно, а он есть. Так ,что могут не успеть принять, если не будет применена изобретенная "Слугами народа" процедура преодоления законодательного спама", — говорит эксперт. От уточняет — если парламент остановится на середине законопроекта, то уже осенью продолжит с того места, на котором остановился и не будет начинать заново.

Что предлагают народные депутаты?

Законопроект предусматривает, что играть можно будет практически во все: казино, лотереи, покер, игровые автоматы (как в игровых залах, так и в онлайн режиме). В законное поле выйдет и букмекерская деятельность. Организовать азартные игры смогут компании только с украинской регистрацией и специальной лицензией (полученной от уже упомянутой комиссии). Предварительно, уставной капитал должен составлять не меньше 30 млн грн. За работу без лицензии грозит до 8 лет тюрьмы. Казино появятся в 3, 4 и 5-звездочных отелях, количество букмекерских пунктов не должно будет превышать 800, а максимальное количество игровых автоматов по всей стране ограничат 40 тысячью штук. Лотереи будут исключительно государственными и разделятся на мгновенные, комбинированные и тиражные.

Важная часть касается борьбы с игровой зависимостью. В частности, в законопроекте большая статья об идентификации игроков, которая "осуществляется при первом посещении игорных заведений и участии в азартной игре" работником организатора азартных игр. Основанием идентификации станет оригинала паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Предполагается и вторичная идентификация по специальной идентификационной карточке игрока. Ее должен будет выдать представитель организатора азартных игр. Там в обязательном порядке должны быть указаны фамилия, имя, сведения о возрасте или дата рождения, а также специальный номер этой карточки. В интернете идентификация будет проводится на основании скан-копии документа, удостоверяющего личность, с помощью цифровой подписи, sim-карты с поддержкой MobileID или через BankID.

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Нельзя будет играть в казино недееспособным и несовершеннолетним украинцам, а также еще нескольким категориям людей. Среди них — участники и руководители организаторов азартных игр (по месту своей "работы"); лицам, которые могут знать результаты и тем, кто может повлиять на результаты или размеры выплаты. Запретят делать ставки также спортсменам, которые принимают участие в конкретном соревновании. Важный нюанс — игрок должен перед участием в азартной игре удостовериться, что у организатора есть действующая лицензия. В противном случае человеку может грозить штраф до 5100 грн.

Другой кусок законодательства заточен под рекламу азартных игр. Их запрещено будет рекламировать в печатных изданиях, теле- и радиопередачах для несовершеннолетних украинцев, в местах проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а также на средствах внешней рекламы с 7:00 до 21:00. Строгий контроль будет и у вывесок: их площадь не должна превышать 3 квадратных метров, они должны легко демонтироваться и не содержать слова "казино", "игральные автоматы" и "ставки".

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Однако большинство из этих пунктов — закреплены в первом чтении. Таблица правок ко второму чтению занимает больше тысячи страниц и пока не ясно, какие из них учтет зал и в какой редакции он примет проект. Например, нардеп от "Голоса" Галина Васильченко, вместе с Железняком, требуют, чтобы ряд их правок обязательно учли. Среди них, например, положение, по которому игральные автоматы могут быть только в 5-звездочных отелях, а не в 3 и 4.

"Должно быть ограниченное количество игровых автоматов в стране с учетом численности населения. Эта норма была принята в 1-м чтении. Но, внимание, она просто исчезла ко 2-му чтению. Исчезла норма, которая не позволяет размещать игровые автоматы (даже в отелях) ближе, чем 500 метром от дошкольных учреждений образования, школ, детских развлекательных центров. Хотя это положение было принято в 1-м чтении. Игровые автоматы, если и размещать, то только в помещениях гостиниц, а не на "территории гостиниц", как говорится в законопроекте. Такая трактовка дает много возможностей для злоупотреблений. Буду настаивать на всех своих правках в сессионном зале и убеждать депутатов поддержать позиции в интересах людей", — отмечает Васильченко.

Сколько хочет заработать государство на игорном бизнесе?

Предполагается, что в госбюджете появится специальный фонд, который будет наполняться за счет продажи лицензий на игорную деятельность. Эти средства должны пойти на поддержку медицины, спорта и культуры. Размер потенциальных сумм озвучивал еще прошлой осенью экс-премьер-министр Алексей Гончарук — дополнительные 2–2,5 млрд грн в бюджет. Чуть позже экс-министр финансов Оксана Маркарова подняла планку до 5–9 млрд грн, "если все заработает". Последнее слова остается пока за нардепом от "Слуги народа" Ириной Верещук. Она призналась, что закон несовершенен и не решит всех проблем игорного бизнеса. Но назвала потенциальную сумму.

"Если надо будет вносить изменения (в закон — Delo.ua), будем их вносить. Но я верю президенту (президенту Украины Владимиру Зеленскому — Delo.ua), который говорит, что если такой закон заработает, то уже к концу года мы получим 3-5 млрд грн от продажи лицензий", — отметила Верещук.

Правда вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, член Украинской рады бизнеса Елена Хотенко в комментарии Delo.ua отметила, что вопрос сроков начала поступлений средств в бюджет от продажи лицензий в сфере игорного бизнеса сегодня очень трудно прогнозируем. По ее словам, многое зависит от варианта правок, которые будут внесены при обсуждении и голосовании в парламенте — каждый вариант изменений несет в себе совершенно разные, часто диаметрально противоположные условия для ведения бизнеса.

"Основной интригой остаются вопросы налогообложения и условий покупки лицензий. Площади игорных залов, условия ведения бизнеса, правила и нормы — все это "серая зона" закона, которая сегодня всецело зависит от дискуссий в Верховной Раде. Именно отсутствие ясности в этих вопросах не позволяет потенциальным участникам игорного рынка просчитать бизнес-планы. До тех пор, пока законодательство не будет внесена ясность в условия и правила работы игорного бизнеса в Украине, бизнес точно не определится и не позволит себе прогнозировать количество залов, оборудования, купленных лицензий, объемы оборотов, а, как следствие, невозможно будет дать оценку поступлений в бюджет", — объясняет Хотенко.

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Она говорит, что, к примеру, существенной нормой, которая серьезно повлияет на работу игорного бизнеса, являются условия использования игрового оборудования. По одним правкам все аппараты должны находиться в собственности владельцев игорных залов с запретом на договоры лизинга и аренды. Другие изменения в законопроекте позволят и аренду, и лизинг, и, разумеется собственность.

"Этот лишь один пример из многих, которые сегодня не дают бизнесу понимания перспектив. Полная загадка для бизнес-планирования — это вопрос государственных сборов и ставок по налогообложению. Хотя эти нормы являются едва ли не важнейшими при оценке планов. Размытость в важнейших пунктах будущего закона не дает на сегодняшний день возможностей для каких либо аналитических прогнозов рынка, как по количеству средств, так и по вероятным срокам их поступления в казну. Как только мы увидим финальную версию закона, где будут урегулированы расплывчатые и туманные нормы и правила, можно будет прогнозировать и сроки, и поступления и количество казино и игорных залов, которые откроются по стране", — резюмирует Хотенко.

Что думают о перспективе открыть казино в топовых отелях страны?

Корреспонденты Delo.ua связались с несколькими крупными отелями, чтобы понять, рассматривают ли игроки на этом рынке вопрос создания у себя казино. Так, в Hyatt Kyiv нам отметили, что для них вопрос открытия казино "не актуален, поскольку нет площади, которую можно определить под него". О неопределенности говорят и в Hilton Kyiv:

"Пока сложно о чем-либо говорить, так как не понятно в какой форме вступит в силу законопроект. Плюс отели не работают до 1 июля и еще продлили адаптивный карантин, поэтому не знаем когда начнем работать. По этой причине вопрос запуска казино не поднимался. Теоретически мы можем найти площадь в отеле, чтобы открыть казино, но пока об это рано думать".

Наконец представители Fairmont Grand Hotel Kyiv и Riviera House прямо заявили, что их компании пока не готовы давать комментарии по этому вопросу.

Наталья Лошакова и Илья Требор, специально для Delo.ua