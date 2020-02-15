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Банки 50 минут назад

Нацбанк и Киберполиция хотят блокировать расчеты в онлайн-казино

Письма с соответствующим требованием ведомства разослали банкам и платежным системам

Нацбанк и Киберполиция хотят блокировать расчеты в онлайн-казино Нацбанк и Киберполиция хотят блокировать расчеты в онлайн-казино
Фото: InVenture

Нацбанк и Киберполиция хотят заблокировать обслуживание платежных операций за доступ к азартным играм в онлайн-казино. Письма с соответствующим требованием ведомства разослали банкам и платежным системам. Об этом сообщает НВ Бизнес.

В письме, подписанном замглавы НБУ Сергеем Холодом напоминается, что бизнес и участие в азартных играх запрещено. Финансовые операции, прямо или опосредованно связанные с осуществлением игорного бизнеса недопустимы.

В письме, подписанном начальником Департамента киберполиции НПУ Александром Грынчаком, говорится, что клиенты переводят деньги за возможность доступа к азартным играм (интернет-казино), хотя игорный бизнес в стране запрещен. Киберполиция также попросила сообщить о принятых мерах по противодействию игорному бизнесу.

В список онлайн-казино, обслуживание платежных операций которых предлагается прекратить, киберполиция включила 108 интернет-сайтов. Среди которых favotit.com.ua, cosmolot.com.ua, 1xbetua.com, parimtach.com.

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Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), обязала украинских провайдеров закрыть доступ к ряду букмекерских сайтов и онлайн-СМИ.

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