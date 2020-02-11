Суд обязал заблокировать доступ к интернет-казино и к ряду онлайн-СМИ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), обязала украинских провайдеров закрыть доступ к ряду букмекерских сайтов и онлайн-СМИ.

Решение вступило в действие, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, НКРСИ обязала "Киевстар", Vodafone, lifecell, "Интертелеком" и остальных украинских интернет-провайдеров, включенных в реестр операторов, закрыть доступ к таким букмекерским сайтам:

parimatch.com;

lxslot.com;

triumphcasino.com;

favorit.com.ua;

lxbetua.com;

parimtach.com;

finbet.bet;

casino.flint.bet;

bazabet.com.ua;

vulkanstars.com;

xcasino68.com;

zolotoloto.com;

nostalgycasino.com;

vipnetgame.com;

cosmolot.com.ua;

eldorado24.com;

goxbet.com;

gmslots.com;

slotclub.casino;

kozakov.com.ua;

casinomoney.com.ua;

xcasino57.com;

slotor.com;

slotclub.casino;

pmcasinowin.com;

joykasino.net;

gmsdeluxe.com;

grand-casino.com;

gruppirovka.casino;

wulkan777.com;

777originals.com;

bosscasino.com;

admiral777.com;

bitcoinplay.io;

vulkan24club.com;

vdeluxe.net;

vulkanslot.com;

vulkanroyal.com;

elslots.com;

slotoking.com;

crystalslot.com;

maxbetslots.com;

nikebets.com;

oligarhcasino.com;

pointloto.com;

slotozal.com;

pharaonbet.com.

Кроме того, в перечне есть и ряд интернет-СМИ, а именно:

capital.ua;

dosye.com.ua;

skeletinfo.org;

blackmark.club;

vgolos.info;

smi.today;

ukr.fm;

theworldnews.net.

Указано, что решение НКРСИ является ответом на постановление судьи Печерского районного суда города Киева по уголовному делу, по которому ранее провайдеров обязали закрыть доступ к сайтам букмекера Favbet и Favorit.

Напомним, в феврале Днепровский суд Киева обязал провайдеров закрыть сайты "Фаворит Спорт". Все интернет-провайдеры Украины должны закрыть доступ к 86 доменам, используемым букмекером Favbet/Фаворит Спорт.

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В январе следователи хотели заблокировать сайты букмекера Favbet. Суд не разрешил арестовать его имущество.

Как сообщалось, в августе 2019 года Главное следственное управление Национальной полиции Украины направило постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), об аресте прав интеллектуальной собственности нескольких интернет-казино.