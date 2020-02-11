Суд обязал заблокировать доступ к интернет-казино и к ряду онлайн-СМИ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), обязала украинских провайдеров закрыть доступ к ряду букмекерских сайтов и онлайн-СМИ.
Решение вступило в действие, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, НКРСИ обязала "Киевстар", Vodafone, lifecell, "Интертелеком" и остальных украинских интернет-провайдеров, включенных в реестр операторов, закрыть доступ к таким букмекерским сайтам:
parimatch.com;
lxslot.com;
triumphcasino.com;
favorit.com.ua;
lxbetua.com;
parimtach.com;
finbet.bet;
casino.flint.bet;
bazabet.com.ua;
vulkanstars.com;
xcasino68.com;
zolotoloto.com;
nostalgycasino.com;
vipnetgame.com;
cosmolot.com.ua;
eldorado24.com;
goxbet.com;
gmslots.com;
slotclub.casino;
kozakov.com.ua;
casinomoney.com.ua;
xcasino57.com;
slotor.com;
slotclub.casino;
pmcasinowin.com;
joykasino.net;
gmsdeluxe.com;
grand-casino.com;
gruppirovka.casino;
wulkan777.com;
777originals.com;
bosscasino.com;
admiral777.com;
bitcoinplay.io;
vulkan24club.com;
vdeluxe.net;
vulkanslot.com;
vulkanroyal.com;
elslots.com;
slotoking.com;
crystalslot.com;
maxbetslots.com;
nikebets.com;
oligarhcasino.com;
pointloto.com;
slotozal.com;
pharaonbet.com.
Кроме того, в перечне есть и ряд интернет-СМИ, а именно:
capital.ua;
dosye.com.ua;
skeletinfo.org;
blackmark.club;
vgolos.info;
smi.today;
ukr.fm;
theworldnews.net.
Указано, что решение НКРСИ является ответом на постановление судьи Печерского районного суда города Киева по уголовному делу, по которому ранее провайдеров обязали закрыть доступ к сайтам букмекера Favbet и Favorit.
Напомним, в феврале Днепровский суд Киева обязал провайдеров закрыть сайты "Фаворит Спорт". Все интернет-провайдеры Украины должны закрыть доступ к 86 доменам, используемым букмекером Favbet/Фаворит Спорт.
В январе следователи хотели заблокировать сайты букмекера Favbet. Суд не разрешил арестовать его имущество.
Как сообщалось, в августе 2019 года Главное следственное управление Национальной полиции Украины направило постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), об аресте прав интеллектуальной собственности нескольких интернет-казино.
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