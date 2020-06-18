Парламент отказался лишить Вакарчука мандата

Верховная Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука".

Решение поддержали 175 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает "Укринформ".

Как известно, народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении депутатских полномочий.

На выборах 2019 года Вакарчук во второй раз был избран в парламент. В 2019 году он создал партию "Голос" и возглавил избирательный список партии. Тогда на выборах "Голос" получил 5,82% голосов и, соответственно, 17 депутатских мест по списку; еще трое депутатов от партии победили в одномандатных округах.

Напомним, впервые Вакарчук принял участие во внеочередных выборах в Верховную Раду 30 сентября 2007 года: он был 15-м номером в списке пропрезидентского блока "Наша Украина — Народная самооборона". Тогда он был избран народным депутатом в многомандатном общегосударственном округе и 23 ноября 2007 года получил депутатские полномочия. Однако уже 11 сентября 2008 года добровольно сложил депутатские полномочия. 16 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении его полномочий.

Кроме того, на заседании 18 июня 2020 года Верховная Рада приняла постановление "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Ольги Бельковой". Решение поддержали 343 народных депутата.

Как сообщалось, Белькова была избрана в парламент по списку (№17) партии "Батькивщина". Она является председателем подкомитета по вопросам банковской деятельности, монетарной стабильности, взаимодействия с Национальным банком Украины и защиты прав потребителей финансовых услуг Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, в марте 2020 года политическая партия "Голос" на своем съезде выбрала нового председателя в лице Киры Рудык и сняла с этой должности Святослава Вакарчука.