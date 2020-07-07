Политика и экономика 1 час назад

Зеленский пытается наладить отношения со своими народными депутатами, — СМИ

Отмечается, что у президента "сложилось впечатление, что его кто-то пытается оттереть от прямого контакта со своими"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться со всеми народными депутатами из фракции "Слуга народа", чтобы наладить отношения.

Об этом со ссылкой на неназвавшихся парламентариев пишет "Украинская правда".

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Издание отмечает, что у Зеленского "сложилось впечатление, что его кто-то пытается оттереть от прямого контакта со своими". Поэтому сейчас к нему друг за другом ходят все группы во фракции. Такие встречи происходят уже вторую неделю.

"Зеленский понимает, что второго такого шанса нам не дадут. Поэтому не думаю, что он решится распускать Раду. Он попытается вернуть отношения с фракцией и уже начал это делать", — рассказал один из депутатов СН.

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Напомним, что по результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, которые по неизвестным причинам не опубликованы на сайте центра, если бы выборы президента Украины состоялись в июне 2020 года, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,3% украинцев. Фактически, рейтинг Зеленского за последние 9 месяцев упал более чем вдвое — еще в сентябре 2019 года за него отдали бы свои голоса 56,1% опрошенных.

При этом за пятого президента Украины Петра Порошенко сейчас проголосовали бы 11,1% украинцев, тогда как в сентябре прошлого года его поддерживали лишь 6,1%. Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко сейчас набрал бы 14,6% голосов (7,2% — в сентябре 2019-го), а лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко — 5,6% (4,3% — в сентябре). Не будут участвовать в выборах 11,4% опрошенных, не определились — 13,9%.

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Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в воскресенье, то за провластную партию "Слуга народа" проголосовали бы 20,5% украинцев. В сентябре 2019 года уровень поддержки партии достигал 51,3%.

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