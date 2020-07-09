Политика 1 час назад

Место Вакарчука в Раде займет жена экс-министра обороны

ЦИК признала избранной нардепом от "Голоса" Свидерскую вместо Вакарчука

Алина Свидерская. Фото: facebook.com/alisvika Алина Свидерская. Фото: facebook.com/alisvika
Алина Свидерская. Фото: facebook.com/alisvika

Центральная избирательная комиссия Украины признала избранным депутатом Верховной Рады от партии "Голос" вместо Святослава Вакарчука Алину Свидерскую — жену бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

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"ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Алину Свидерскую", — говорится в сообщении.

Известно, что Алина Свидерская — юрист, правозащитница, общественный деятель. Член организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов.

С 2016 года — партнер в компании Aice Hydro AS, занимающейся поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине.

С 2017 года — еще председатель и соучредитель общественной организации "Лаборатория чистой энергетики".

В 2015 году — советник министра экономики по вопросам дерегуляции. В 2014-2017 годах — партнер и соучредитель общественной организации EasyBusiness, где занималась разработкой и координацией инициатив по дерегуляции украинской экономики.

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В 2013 году — юрист в юридической компании Clifford Chance. В 2012 году проходила стажировку в британской ГО Liberty.

Напомним, в июне Святослав Вакарчук решил сложить депутатские полномочия, однако Рада отказалась удовлетворить его заявление. После этого он решил выйти из фракции "Голос" в Верховной Раде, чтобы, согласно Конституции, партия исключила его из своего избирательного списка для автоматической потери мандата.

Делегаты партии "Голос" приняли решение приостановить депутатские полномочия Вакарчука на внеочередном съезде партии 26 июня.

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