Вакарчук нашел способ лишиться депутатского мандата

Народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук нашел выход, как избавиться от депутатского мандата. По его словам, он выйдет из фракции, а затем будет исключен из партии на съезде — так он автоматически потеряет депутатский мандат.

Об этом сам Святослав Вакарчук написал у себя на странице в Facebook.

"11 июня 2020 я написал заявление о сложении мандата народного депутата Украины. 18 июня Верховная Рада большинством голосов не поддержала постановление о прекращении моих депутатских полномочий. Я искренне благодарю каждого депутата, который проголосовал "за". Это было проявлением уважения к моему решению. Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка. Это, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", — написал парламентарий.

Он также отметил, что вместо него в ВР зайдет следующий по списку кандидат в депутаты — Алина Свидерская, юрист, высококлассная специалистка по энергетике, выпускница Кембриджа.

"Таким образом сложение депутатского мандата — вынужденное и формальное. И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но, это уже их ответственность. Как и говорил ранее, остаюсь членом партии "Голос", и сделаю все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной", — добавил Вакарчук.

Напомним, что 11 июня Вакарчук объявил, что сложит полномочия народного депутата. В то же время Вакарчук заявил, что это не означает прекращения его политической деятельности в партии "Голос". По его словам, он выполнил свою миссию — привел партию в парламент.

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При этом 18 июня народные депутаты провалили голосование за лишение мандата Святослава Вакарчука: решение поддержали 175 нардепов из 226 необходимых. Таким образом он остается в статусе народного депутата до тех пор, пока депутаты окончательно не лишат его мандата.