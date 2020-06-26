Партия "Голос" лишила Вакарчука депутатского мандата

Делегаты партии "Голос" на внеочередном съезде 26 июня приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука. При этом уже экс-нардеп и дальше будет оставаться членом политической силы.

Решение досрочно лишить Вакарчука депутатского мандата было принято по его инициативе и в связи с его выходом из парламентской фракции "Голоса". Ранее Вакарчук подал в Верховную Раду заявление о сложении депутатских полномочий, но парламентарии не поддержали соответствующий проект постановления.

"К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хотя и надеялся на уважение коллег относительно решения свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата. При этом, я и дальше буду оставаться членом партии до тех пор, пока буду приносить пользу партии, и пока партия будет содействовать европейскому развитию страны", — заявил Вакарчук на съезде, передает пресс-служба партии.

После прекращения полномочий Вакарчука к составу фракции "Голоса" в Верховной Раде присоединится следующий кандидат из избирательного списка — это может быть юрист Алина Свидерская.

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Напомним, что на выборах 2019 года Вакарчук во второй раз был избран в парламент. В 2019 году он создал партию "Голос" и возглавил избирательный список партии. Тогда на выборах "Голос" получил 5,82% голосов и, соответственно, 17 депутатских мест по списку; еще трое депутатов от партии победили в одномандатных округах.

Напомним, впервые Вакарчук принял участие во внеочередных выборах в Верховную Раду 30 сентября 2007 года: он был 15-м номером в списке пропрезидентского блока "Наша Украина — Народная самооборона". Тогда он был избран народным депутатом в многомандатном общегосударственном округе и 23 ноября 2007 года получил депутатские полномочия. Однако уже 11 сентября 2008 года добровольно сложил депутатские полномочия. 16 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении его полномочий.