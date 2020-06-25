В Раде хотят запретить Шкарлету возглавить Минобразования

Заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун, реагируя на назначение исполняющим обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, зарегистрировала в Раде законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат.

Об этом в четверг, 25 июня, сообщает пресс-служба "Голоса".

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"Существует целый ряд причин, почему Верховная Рада решила не назначать господина Шкарлета министром образования и науки. Но, как видим, воли парламента оказалось недостаточно — правительство пошло напролом и, вопреки всем, приняло то решение, которое и планировало", — констатировала Совсун.

По ее словам, дня назад она как народный депутат обратилась в Национальное агентство по обеспечению качества образования (НАОКВО) с просьбой дать оценку относительно возможного плагиата в работах Шкарлета.

"А сегодня утром я отправила на регистрацию проект закона, которым мы предлагаем запретить занимать должности ректоров, членов правительства лицам, в работах которых обнаружили плагиат", — отметила нардеп.

При этом она утверждает, что многие депутаты выразили желание подписать этот законопроект, и Совсун будет настаивать на вынесении его в зал парламента.

Во фракции "Голос" считают, что назначение Шкарлета свидетельствует не только о кадровом голоде в команде президента — это также "признак отсутствия стандартов качества для лиц, управляющих страной".

Напомним, 18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

Однако, несмотря на многочисленные публичные протесты научного и образовательного сообществ, депутатов и активистов, правительство на закрытой части заседание 25 июня назначило исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета.

Этот ректор известен тем, что использовал чужие научные работы в своих, поддерживал экс-президента Виктора Януковича, был членом "Партии регионов", а также купил за государственный счет роскошный автомобиль стоимостью более 1,6 млн грн.

Как известно, раннее обязанности министра образования и науки исполняла Любомира Мандзий.