Новым главой Минобразования стал Сергей Шкарлет: что о нем известно

Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 25 июня, сообщает "Новое время".

В частности, Шкарлет назначен заместителем министра образования, а также на него возложены обязанности исполняющего обязанности министра.

Напомним, 18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

Шкарлет — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета.

За 2019 год Шкарлет задекларировал 513 тысяч грн доходов. Также он указал в декларации 70 тысяч грн и $30 тысяч, а жена 15 тысяч грн и $32 тысячи наличных денег.

Также, согласно декларации, у Шкарлета нет недвижимого имущества, а его жена владеет квартирой (76,9 квадратных метров) в Чернигове. В то же время, он владеет 2 автомобилями: Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска, а у жены — Ford Kuga Titanium 2012 года выпуска.

Кроме того, Шкарлет отрицает наличие плагиата в своих работах, а также считает, что внешнее независимое оценивание (ВНО) должно остаться, но допускает его трансформацию.

Как известно, раннее обязанности министра образования и науки исполняла Любомира Мандзий.

Ранее сообщалось, что участникам пробного внешнего независимого оценивания деньги начнут возвращать с 1 июля 2020 года.

22 июня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) согласовала проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине с 25 июня по 17 июля 2020 года.