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1 час назад

Участникам пробного ВНО возвращать деньги начнут с 1 июля

На возврат денег всем участникам пробного ВНО будет потрачено 52 млн 450 тысяч грн из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями

ВНО. Фото: из открытых источников ВНО. Фото: из открытых источников
ВНО. Фото: из открытых источников

Участникам пробного внешнего независимого оценивания деньги начнут возвращать с 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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"Выплаты денег участникам пробного ВНО начнутся уже через две недели — 1 июля — и будут осуществляться через отделения ПриватБанка. Участники пробного ВНО, у которых есть карточка ПриватБанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении денег. Если участник не имеет карты, он получит SMS-сообщение о том, что карта с компенсированными деньгами ждет в ближайшем отделении банка", — отметила исполняющая обязанности главы Минобразования Любомира Мандзий.

Указано, что на возврат денег всем участникам пробного ВНО будет потрачено 52 млн 450 тысяч грн из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.

Ранее президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3669 об отмене обязательного внешнего независимого оценивания в 2019/2020 учебном году.

Мандзий по этому поводу отметила, что речь об отмене ВНО не идет. Законопроект только предлагает выпускникам школ проходить его по собственному выбору.

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Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Внешнее независимое оценивание не будет отменено.

Напомним, 12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тысячи выпускников. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн.

Деньги за пробное ВНО-2020 пообещали вернуть. При этом пройти его можно дома.

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