Зеленский предлагает отменить обязательное ВНО в 2020 году

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает отменить обязательную государственную итоговую аттестацию в 2020 году.

Соответствующий законопроект он внес в Верховную Раду, о чем свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, в законе прописано, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.

"Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", — указано в проекте главы государства.

Согласно документу, на время карантина дату начала и/или окончания соответствующего учебного года (годов) может определять Кабмин.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока нет оснований для отмены или переноса Внешнего независимого оценивания.

Также сообщалось, что сессию ВНО могут перенести на август, или же она произойдет в режиме онлайн.

Напомним, Кабинет министров на заседании 17 июня продлил адаптивный карантин по коронавирусу в Украине до 31 июля 2020 года.