Политика 1 час назад

ВНО в Украине планируют провести с 25 июня по 17 июля

Сейчас Минобразования разрабатывает алгоритм действий по прохождению ВНО с учетом эпидемиологической ситуации

ВНО в Украине планируют провести с 25 июня по 17 июля ВНО в Украине планируют провести с 25 июня по 17 июля
ВНО. Фото: из открытых источников

Министерство образования и науки Украины на данный момент работает над алгоритмом действий, как должно проходить внешнее независимое оценивание (ВНО) с учетом эпидемиологической ситуации.

Об этом заявила исполняющая обязанности главы Минобразования Любомира Мандзий, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Планируем проведение ВНО, начиная с 25 июня по 17 июля", — анонсировала она.

По ее словам, в настоящее время министерство работает над алгоритмом действий, как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

Также Мандзий уточнила, что этот алгоритм действий должен быть утвержден государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Ранее стало известно, что студенты высших учебных заведений Украины закончат нынешний учебный год дистанционно из-за эпидемии коронавируса.

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Также в Минобразования заявляли, что нынешний учебный год продлевать из-за карантина не будут.

Как сообщалось, Министерство образования и науки совместно с Украинским центром оценивания качества образования прорабатывают несколько сценариев проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).

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