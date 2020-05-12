ВНО в Украине планируют провести с 25 июня по 17 июля

Министерство образования и науки Украины на данный момент работает над алгоритмом действий, как должно проходить внешнее независимое оценивание (ВНО) с учетом эпидемиологической ситуации.

Об этом заявила исполняющая обязанности главы Минобразования Любомира Мандзий, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Планируем проведение ВНО, начиная с 25 июня по 17 июля", — анонсировала она.

По ее словам, в настоящее время министерство работает над алгоритмом действий, как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

Также Мандзий уточнила, что этот алгоритм действий должен быть утвержден государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Ранее стало известно, что студенты высших учебных заведений Украины закончат нынешний учебный год дистанционно из-за эпидемии коронавируса.

Также в Минобразования заявляли, что нынешний учебный год продлевать из-за карантина не будут.

Как сообщалось, Министерство образования и науки совместно с Украинским центром оценивания качества образования прорабатывают несколько сценариев проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).