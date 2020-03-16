Для школьников из-за коронавируса запускают бесплатные онлайн-занятия

17 марта ТРК "Рада" и YouTube-канал Министерства образования Украины запускают ежедневную трансляцию бесплатных видеоуроков и онлайн-курсов для школьников.

Об этом в ходе согласительного совещания сообщил председатель комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины Сергей Бабак.

"С завтрашнего дня ТРК "Рада" и YouТube-канал министерства образования запускают ежедневные трансляции видеоуроков и онлайн-курсов для школьников во время карантина", — заявил нардеп.

По словам Бабака, провайдеры онлайн-образования бесплатно предоставят все видеоуроки.

Инициатива рассчитана прежде всего на старшеклассников, как и выбор предметов: это украинский язык и литература, английский язык, история, математика и биология — дисциплины, которые нужны школьникам для сдачи ВНО в этом году.

Как отметил Бабак, все они базируются на программе предыдущих классов, а поэтому все школьники смогут найти для себя полезную информацию и без проблем продолжить обучение.

Напомним, 12 марта из-за распространения в Европе китайского коронавируса в Украине введен карантин по всей стране.

Карантин, в частности, предусматривает, закрытие всех учебных учреждений: от детских дошкольных до высших учебных заведений.

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Перед этим киевские власти утвердили план превентивных мер противодействию эпидемии китайского коронавируса.

"Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно — до конца марта. В частности будет временно ограничен образовательный процесс в школах и вузах, в детских садах. В художественных, спортивных школах и других. Также ограничиваем проведение массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры, и развлекательные зоны в шопинг-молах", — сообщил мэр Киева.

3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Украине. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.