Общество 10 минут назад

ВНО состоится в 2020 году в любом случае — Минобразования

На этой неделе Министерство образования сообщит детали проведения вступительной кампании и ВНО

ВНО состоится в 2020 году в любом случае — Минобразования ВНО состоится в 2020 году в любом случае — Минобразования
Фото: Слово и Дело

Министерство образования и науки совместно с Украинским центром оценивания качества образования прорабатывают несколько сценариев проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра образования Егор Стадный.

"ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВИ, ЕСВИ при разных вариантах развития событий", — написал замминистра.

Стадный пообещал, что уже на этой неделе Минобразования сообщит детали проведения вступительной кампании и ВНО.

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"Напоминаю, что ВНО — это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую", — добавил он.

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

Ранее первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник рассказал, что для киевских школьников из-за карантина может быть перенесена дата пробного ВНО.

При этом для школьников и студентов из Киева учебный процесс будет организован дистанционно. 

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