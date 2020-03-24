На второй неделе карантина в Киеве вспомнили о работающем отоплении в пустых школах

С завтрашнего дня, 25 марта, в Киеве будет отключено отопление в школах и детских садиках в связи с противоэпидемическими мероприятиями, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить деньги на борьбу с инфекцией.

Об этом заявил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА.

"В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и садики остаются пустыми. Городская власть приняла решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах. В ситуации, когда убытки города, связанные с борьбой против коронавируса, могут превысить 1 млрд грн, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств", — пояснил чиновник.

В КГГА отмечают, что на время противоэпидемических мероприятий городские власти особое внимание уделяют обеспечению учебных заведений необходимыми дезинфицирующими средствами.

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

21 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об ужесточении ограничительных мер в связи с коронавирусом и настаивает на введении "тотального карантина".

Также сообщалось, что с 23 марта 2020 года наземный общественный транспорт в Киеве прекращает свою работу.