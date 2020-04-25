Политика 40 минут назад

Студенты ВУЗов закончат нынешний учебный год дистанционно — МОН

Период проведения сессий не будет смещен, но ее могут сдавать в аудиториях, если будет смягчение карантина

Студенты ВУЗов закончат нынешний учебный год дистанционно — МОН Студенты ВУЗов закончат нынешний учебный год дистанционно — МОН
Дистанционное обучение студентов. Фото: kpravda.ru

Студенты высших учебных заведений Украины закончат нынешний учебный год дистанционно из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью "Радио Свобода".

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По ее словам, МОН уже предоставил рекомендательное письмо ВУЗам.

"Мы дали рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Исходя из ситуации, окончание учебного года будет происходить дистанционно. И учреждения высшего образования должны быть готовы завершить учебный год", — проинформировала Мандзий.

При этом она добавила, что период проведения сессий не будет смещен, но ее могут сдавать в аудиториях, если будет смягчение карантина.

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"То есть преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организованно к окончанию учебного года и закончить его в сроки, которые были предусмотрены, организовать дистанционно сдачи экзаменов и сессии. Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, бесспорно, заведения высшего образования смогут организовать сессию в аудиториях", — сказала руководитель МОН.

Ситуация с выпускными экзаменами в ВУЗах будет выглядеть также.

"Технические возможности учреждений высшего образования были. И они могут организовать этот процесс дистанционно", — добавила Мандзий.

Ранее Минобразования не исключало дистанционного завершения учебного года.

"Карантин продлен, а это означает, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. МОН предоставило разъяснение для всех учреждений образования, и публикует рекомендации на официальных ресурсах", — заявляли в МОН.

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Напомним, 22 апреля Кабинет министров на очередном заседании принял решение о продлении карантина в Украине. Карантинные ограничения, введенные для противодействия коронавирусу, были продлены до 11 мая.

Как сообщалось, украинская компания Beehiveor подготовила к выходу на рынок сервис валидации (подтверждения соответствия Delo.ua) дистанционного обучения EyePass.

В отличие от существующих решений, которые контролируют только честность сдачи экзамена, EyePass анализирует весь процесс дистанционного обучения, отвергая попытки его имитации.

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